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Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Egemen'in ihanetini anladı: Beni neden sattın? Babil 6. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2020 00:34 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in 7. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde, İrfan ile Ayşe arasındaki buzlar eriyor. Ayşe'nin suçsuz olduğunu anlayan İrfan özür dileyerek bir hediye veriyor. Babil'in 6. son bölüm finalinde ise İrfan kendini Süleyman'a ihbar eden kişinin en güvendiği isim olan Egemen olduğunu anladı. İrfan 'Beni neden sattın?' diye sorunca sorunca Egemen büyük şok yaşadı. İkili arasında neler yaşacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 21 Şubat Cuma yayınlanan 6. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde oğlunun tedavisi için sahte pasaportlarla yurtdışına çıkmak isteyen İrfan polise yakalandı. Gözaltına alınan İrfan'ı ise Süleyman'ın adamı kurtardı. İrfan'ın ise Süleyman'a ihbar eden kişinin Egemen olduğu ortaya çıktı.
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BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan'ın gitmesini istemeyen Egemen'in "İrfan dönmeyecek. O giderse Babil biter ve siz paranızı alamazsınız" diyerek Süleyman'a her şeyi anlattığı sahne izleyenleri şaşırttı. Süleyman ise Egemen'i kendisine sadakatinden dolayı kutladı ancak "En yakın arkadaşına ihanet etmenin de bir bedeli olacak" dedi. Süleyman ise kaçmaması için İrfan'ı ailesiyle birlikte bir villaya yerleştirdi ve kapısına da adamlarını koydu.

Diğer yandan ise Babil şirketi yatırımcıların paralarını çekmeye başlamasıyla krize girdi. İlay'ın yardımıyla oğlunu Türkiye'de tedavi edecek çok ünlü bir doktora ulaşan İrfan, şirkette para kalmadığını görünce şok yaşadı.

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İrfan son hamle olarak, Süleyman'ın oğlunu cinayet görüntülerini polise vermekle tehdit etti ve karşılığında para almayı başardı. Sivil polis olan Ayşe ise Süleyman'ın cinayet ihbarını ise sevgilisi İlay'ın yaptığını öğrendi. İlay evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

BABİL'DE İRFAN EGEMEN'İN İHANETİNİ ANLADI

Tedavi için parayı bulan İrfan ise ihanet ettiğini düşündüğü Ayşe'nin suçsuz olduğunu anladı.

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Egemen'in kendisini ihbar ettiğini anlayan İrfan, karşısına çıkarak 'Beni neden sattın?' diye sordu. İrfan'ın bu sorusu karşısında ise Egemen adeta dondu kaldı.


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