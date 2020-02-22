Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Egemen'in ihanetini anladı: Beni neden sattın? Babil 6. son bölüm izle

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 21 Şubat Cuma yayınlanan 6. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde oğlunun tedavisi için sahte pasaportlarla yurtdışına çıkmak isteyen İrfan polise yakalandı. Gözaltına alınan İrfan'ı ise Süleyman'ın adamı kurtardı. İrfan'ın ise Süleyman'a ihbar eden kişinin Egemen olduğu ortaya çıktı.



BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan'ın gitmesini istemeyen Egemen'in "İrfan dönmeyecek. O giderse Babil biter ve siz paranızı alamazsınız" diyerek Süleyman'a her şeyi anlattığı sahne izleyenleri şaşırttı. Süleyman ise Egemen'i kendisine sadakatinden dolayı kutladı ancak "En yakın arkadaşına ihanet etmenin de bir bedeli olacak" dedi. Süleyman ise kaçmaması için İrfan'ı ailesiyle birlikte bir villaya yerleştirdi ve kapısına da adamlarını koydu.

Diğer yandan ise Babil şirketi yatırımcıların paralarını çekmeye başlamasıyla krize girdi. İlay'ın yardımıyla oğlunu Türkiye'de tedavi edecek çok ünlü bir doktora ulaşan İrfan, şirkette para kalmadığını görünce şok yaşadı.