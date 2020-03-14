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Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Eda'dan boşanıyor mu? Babil 8. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 14.03.2020 01:11 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde, İrfan'ın oğlu Deniz ameliyattan çıkıyor ve kendine geliyor. Diğer yandan ise İrfan oğlunun kurtulmasının ardından radikal bir karar alıyor. İrfan'ın avukatına verdiği dilekçeyi okuyan Eda çılgına dönüyor. Eda, yaşananlardan dolayı İlay'ı suçluyor. Peki Babil'de İrfan ve Eda boşanıyor mu? İşte Babil 9. yeni bölüm fragmanı.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 13 Mart Cuma yayınlanan 8. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde Süleyman'ın oğlu Hakan, Deniz'in ameliyatını yapacak olan Doktor Tahsin'i kaçırdı. İrfan ile pazarlık yapan ve cinayet görüntülerini alan Hakan, buna rağmen doktoru öldürmek istedi. Ancak İrfan canı pahasına yanan binaya girerek doktoru kurtardı.

Ancak Doktor Tahsin bu defa da Süleyman'ın adamı tarafından ameliyata girmemesi için tehdit edildi. Ameliyattan vazgeçen doktor yurt dışına çıkmak üzereyken, sivil polis olan Ayşe tarafından durduruldu ve ameliyata ikna edildi.

BABİL 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babil'in 20 Mart Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz başarılı bir ameliyattan sonra uyanıyor. Oğlunun kurtulmasından sonra ise İrfan aldığı radikal kararları uygulamaya başlıyor. İrfan'ın "Ben bir söz verdim kendime. Yeter ki oğlum iyi olsun kendi ipimi kendim çekeceğim dedim" sözleri Egemen'i şaşırtıyor. İrfan avukatıyla görüşüyor ve bir dosya veriyor. Diğer yandan Eda ise kendisine ulaşan yazıyı görünce yıkılıyor. Eda'nın İrfan'a "Ne olur şaka yaptığını söyle" demesi ve İlay'ın karşısına çıkarak "Ben çocuğumun canıyla uğraşırken, sen ne yaptın?" diye bağırması dikkatleri çekiyor. Babil'de 'İrfan, Eda'dan boşanacak mı sorusu?' ise yeni bölümde belli olacak.
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BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. babil3Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?
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