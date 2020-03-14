Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Eda'dan boşanıyor mu? Babil 8. son bölüm izle

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 13 Mart Cuma yayınlanan 8. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde Süleyman'ın oğlu Hakan, Deniz'in ameliyatını yapacak olan Doktor Tahsin'i kaçırdı. İrfan ile pazarlık yapan ve cinayet görüntülerini alan Hakan, buna rağmen doktoru öldürmek istedi. Ancak İrfan canı pahasına yanan binaya girerek doktoru kurtardı.

Ancak Doktor Tahsin bu defa da Süleyman'ın adamı tarafından ameliyata girmemesi için tehdit edildi. Ameliyattan vazgeçen doktor yurt dışına çıkmak üzereyken, sivil polis olan Ayşe tarafından durduruldu ve ameliyata ikna edildi.

BABİL 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babil'in 20 Mart Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz başarılı bir ameliyattan sonra uyanıyor. Oğlunun kurtulmasından sonra ise İrfan aldığı radikal kararları uygulamaya başlıyor. İrfan'ın "Ben bir söz verdim kendime. Yeter ki oğlum iyi olsun kendi ipimi kendim çekeceğim dedim" sözleri Egemen'i şaşırtıyor. İrfan avukatıyla görüşüyor ve bir dosya veriyor. Diğer yandan Eda ise kendisine ulaşan yazıyı görünce yıkılıyor. Eda'nın İrfan'a "Ne olur şaka yaptığını söyle" demesi ve İlay'ın karşısına çıkarak "Ben çocuğumun canıyla uğraşırken, sen ne yaptın?" diye bağırması dikkatleri çekiyor. Babil'de 'İrfan, Eda'dan boşanacak mı sorusu?' ise yeni bölümde belli olacak.

