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Babil 9. yeni bölümden duygusal fragman! İrfan ve Eda'nın çocukları Deniz'e ne oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in 9. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde, İrfan ve Eda ameliyata giren çocukları Deniz'den müjdeli haberi alıyor. Ameliyattan çıkan Doktor Tahsin'in verdiği haber Eda ve İrfan sevinç gözyaşları döküyor. İşte Babil 9. bölümden duygusal fragman.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 20 Mart Cuma ekrana gelecek olan 9. yeni bölümden ön izleme yayınlandı.

BABİL 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babil'in 20 Mart Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz başarılı bir ameliyattan sonra uyanıyor. Oğlunun kurtulmasından sonra ise İrfan aldığı radikal kararları uygulamaya başlıyor. İrfan'ın "Ben bir söz verdim kendime. Yeter ki oğlum iyi olsun kendi ipimi kendim çekeceğim dedim" sözleri Egemen'i şaşırtıyor. İrfan avukatıyla görüşüyor ve bir dosya veriyor. Diğer yandan Eda ise kendisine ulaşan yazıyı görünce yıkılıyor. Eda'nın İrfan'a "Ne olur şaka yaptığını söyle" demesi ve İlay'ın karşısına çıkarak "Ben çocuğumun canıyla uğraşırken, sen ne yaptın?" diye bağırması dikkatleri çekiyor. Babil'de 'İrfan, Eda'dan boşanacak mı sorusu?' ise yeni bölümde belli olacak.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. babil3Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

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