Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Babil neden yok? Star TV 1 Mayıs Cuma yayın akışı

Her hafta cuma günü yayınlanan dizinin bu haftaki yayın akışında da yer almadığı görüldü. Babil dizisi izleyicileri ise yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Son olarak 10. bölüm ekranlara gelmiş ve koronavirüsü salgını nedeniyle çekimlere ara verilmişti. Peki bugün Babil var mı?

BABİL BUGÜN VAR MI?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Star TV'nin yayın akışında bu akşam Babil yerine Medcezir dizisinin tekrar bölümü yer alıyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

