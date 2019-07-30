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Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen Baby Driver'ın devam filminin gelip gelmeyeceği sorusuna, filmin başrol oyuncusu Ansel Elgort’tan cevap geldi.

Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

Vizyona girdiği dönem çok sevilen Baby Driver filminin devamının gelip gelmeyeceği uzun süredir merak edilen konular arasındaydı. Baby Driver’ın yetenekli başrol oyuncusu Ansel Elgort’a göre, filmin devamı gelecek.

Steven Spielberg yönetmenliğindeki West Side Story’nin yeniden çekiminin kadrosunda yer alan Elgort’un açıklamasına göre, Baby Driver 2 yakında hayata geçirilecek, ancak film Baby Driver 2 adı ile değil, bambaşka bir isimle karşımıza çıkacak. MTV'ye konuşan Elgort şu sözleri sarf etti: "Edgar Wright senaryoyu benimle paylaştı. Evet bence film gerçek olacak. Bence Baby Driver devam filmi olacak. Aslında farklı bir ismi olacak. Ama bunu yine de Edgar'a sormanız gerekecek." dedi.

Başarılı isim Edgar Wright yönetmenliğindeki Baby Driver'ın oyuncu kadrosunda Ansel Elgort’la birlikte Jon Berthal, Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Lily James, Kevin Spacey gibi yıldız isimler yer alıyordu. Genç yaşına rağmen formula pilotlarına taş çıkaran şoförlüğüyle banka soyguncularına sürücülük hizmeti veren Baby’nin hikayesini konu alan film 3 dalda Oscar’a aday olmayı başarmıştı.

Baby Driver’ın yönetmeni Edgar Wright şimdilerde Last Night In Soho filminin çekimleriyle meşgul. Ansel Elgort’un yaptığı açıklama sonrası yönetmenin bir sonraki projesinin Baby Driver’ın devam filmi olabileceği şimdiden konuşulmaya başlandı. Ayrıca yönetmenin gelecek projeleri arasında Last Night In Soho'nun yanı sıra Shadows isimli animasyon filmi ve ünlü pop grubu Sparks hakkında çekeceği bir belgesel yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Baby Driver Ansel Elgort Edgar Wright

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