Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru

Baby Shark adlı çocuk şarkısının YouTube’daki videosu, Luis Fonsi'nin Despacito klibini geride bırakarak bugüne kadar en çok izlenen video oldu.

Dünya çapında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve klibi YouTube'da şimdiye kadar en çok görüntülenen video oldu. Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen Baby Shark, 7,04 milyar görüntüleme alarak, Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017'de kaydettiği Despacito adlı parçanın tahtına oturdu. Despacito, 7,03 milyar görüntülemede kaldı.

BABY SHARK ŞARKISI DAVALIK

2016’da YouTube'a yüklenen 1 dakika 21 saniyelik Baby Shark şarkısının yazarı belli değil. Sputnik’in haberine göre 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce Güneydoğu Asya'da, daha sonra ABD ve Avrupa'da viral oldu. Şarkı İngiltere'de en çok dinlenenler listesinde 6’ncı, ABD'de de ise 32’nci sıraya yerleşmişti.

Çocuk şarkı yazarı Jonathan Wright ise, şarkının telif hakkının kendisinde olduğunu iddia ederek Pinkfong şirketine 2019'da dava açmıştı.

