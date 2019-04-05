Babylon 20. yıl etkinliği ne zaman? Babylon Soundgarden kimler sahne alacak? Babylon Soundgarden ücretli mi?

Müzikseverler; Kendine Has, Babylon ve Jungle isimli 3 farklı sahnede; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Boogie Belgique, Hey! Douglas, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Ege Çubukçu, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ’leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc ile buluşacak.

Katılımcılar; gün boyunca birbirinden yaratıcı sohbetlerle, aktivitelerle ve yeni deneyimlerle; müziğe, eğlenceye ve yaratıcılığa bir kez daha açılacak.

