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Bacaklarından 6 kez vurduğu dini nikahlı eşini hastanenin kapısına bırakıp kaçtı

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GÜNDEM  | 07.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı dini nikahlı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına otomobilinden atıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

Bacaklarından 6 kez vurduğu dini nikahlı eşini hastanenin kapısına bırakıp kaçtı

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat B.(46) isimli şahıs, kavgalı olduğu dini nikahlı eşi H.G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.’nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

Aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve H.G.’nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak H.G.’nin bacaklarına 6 kez ateş etti. Kurşunların her iki bacağına da isabet ettiği H.G., kanlar içerisinde kalarak bayıldı.

HASTANENİN ÖNÜNE ATIP KAÇTILAR

Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan H.G.’yi Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin giriş kapısına otomobilden atarak hızla kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye taşınan H.G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği otomobil ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek içerisinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet tüfek fişeği ile kılıç bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dini bu hale getirenler en başta akp ve destekcileridir. neden mi.. cunku din politikalari 13 senedir bu ulkenin canavarlasmasina sebep oldu.. insanlarin gozleri kör cahil birakilmis. cahillik ne buyuk bir sondur bir toplum icin ahh . ah
ERKEKLİGİNİ KADINLARAMİ YAPIYORSUN KENDİ KAFANA SIKSAYDIN KEŞKE.ADİ ALÇAK
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