Android XR destekli Xreal Aura tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google’ın akıllı gözlük alanındaki ortaklarından Xreal, Android Dev Summit etkinliğinde yeni akıllı gözlüğü Xreal Aura’yı tanıttı. Android XR ve Qualcomm’un Snapdragon Reality Elite platformlarından güç alan cihaz hakkında Xreal ve Google, yıl içinde daha önce düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında ipuçları vermişti.

XREAL AURA NELER SUNUYOR?

Xreal Aura, tüm işlemleri kendi üzerinde gerçekleştirmek yerine işlem gücü için akıllı telefon benzeri harici bir cihaza kabloyla bağlanıyor. Gözlük, bu cihazdan aldığı içerikleri kullanıcının görüş alanında görüntülüyor.

Tasarım açısından ise daha büyük bir başlık olan Apple Vision Pro’dan çok Meta’nın akıllı gözlüklerine benziyor.

Xreal Aura, Sony’nin 1200p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Micro-OLED ekranını kullanıyor. Cihaz ayrıca 95 derecelik görüş alanına sahip. Bu özellikler, gözlüğü ekran özellikleri bakımından kâğıt üzerinde Ray-Ban Meta Display’in önüne taşıyor.

Ancak ağırlık konusunda Meta’nın modeli avantajlı durumda. Ray-Ban Meta Display 69 gram ağırlığındayken Xreal Aura 95 gram geliyor. Ayrıca Aura kullanıcılarının harici işlem birimini de yanlarında taşıması gerekiyor.

GOOGLE PLAY UYGULAMALARI VE GEMINI DESTEĞİ

Xreal Aura, piyasaya sürüldüğünde birçok popüler Google Play uygulamasını ve oyununu destekleyecek. Cihazda ayrıca Android XR için NBA uygulaması, Nevatars, Fallout: Factions, Project Hail Mary: Journey Among the Stars, NASCAR XR uygulaması ve San Francisco Ballet Company’nin “The Nutcracker” deneyimi gibi XR içerikleri de kullanılabilecek.

Kullanıcılar, USB-C bağlantısı üzerinden bir bilgisayarı veya taşınabilir oyun konsolunu doğrudan Xreal Aura’ya bağlayarak gözlüğü artırılmış bir ekran olarak kullanabilecek. Cihaz, birden fazla sanal monitör oluşturma veya büyük bir sanal ekran kullanma seçeneklerine sahip.

Ses tarafında ise Bose teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, video izlerken veya müzik dinlerken ses deneyimini sağlıyor.

Android XR platformuyla çalışan Xreal Aura’da Gemini, soru-cevap asistanı olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar Gemini’ye sorular yöneltebilecek ve ekranda görüntülenen içeriklerin bağlamını anlamak için asistandan yardım alabilecek.

XREAL AURA FİYATI NE KADAR?

Xreal Aura, ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore’de siparişe açıldı. Cihaz iki farklı bellek ve depolama seçeneğiyle sunuluyor.

12 GB + 256 GB: 1.279 dolar. Aralık ayı sonuna kadar geçerli sınırlı süreli lansman fiyatı 1.099 dolar.

16 GB + 512 GB: 1.499 dolar. Aralık ayı sonuna kadar geçerli lansman fiyatı 1.299 dolar.

Şirket, siparişlerin sevkiyatına kasım ayı ortasına kadar başlayacağını açıkladı.

Kaynak: TechCrunch