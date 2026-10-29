Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çin'den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir!

Çinli araştırmacılar, gerçek zamanlı fiber optik iletişimde yeni bir rekora imza attı. Tek bir optik fiber üzerinden 10,3 kilometre mesafede saniyede 3,2 petabit veri aktarım hızına ulaşıldı. Bu hız, teorik olarak bir saniyede 20 binden fazla 4K filmin indirilmesine olanak tanıyor.

Çin'den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir!
Enes Çırtlık

Çinli araştırmacı ve mühendislerden oluşan ortak bir ekip, gerçek zamanlı fiber optik iletişimde yeni bir rekor kırdı. Ekip, tek bir optik fiber üzerinden saniyede 3,2 petabit (Pbps) veri aktarımı gerçekleştirerek bu yıl içinde daha önce ulaştığı 2,5 Pbps'lik önceki rekorunu geride bıraktı. Rekor hız, verilerin aynı anda iki yönde iletildiği çift yönlü aktarımı yansıtıyor.

Çin den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir! 1

Bir petabit, 1.000 terabite karşılık geliyor. Bu da 3,2 Pbps hızındaki bir bağlantının tek bir saniyede 20 binden fazla 4K filmi indirebileceği anlamına geliyor. Araştırmacılara göre söz konusu teknoloji, teorik olarak tek bir fiber optik kablo üzerinden 3,2 milyon hanenin gigabit geniş bant internet ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

10,3 KİLOMETRELİK MESAFEDE 3,2 PETABİT HIZA ULAŞILDI

Rekor, CICT bünyesindeki Optik İletişim Teknolojileri ve Ağları Ulusal Kilit Laboratuvarı, Peng Cheng Laboratuvarı ve FiberHome Fujikura araştırmacılarının ortak çalışmasıyla elde edildi. Ekip, 24 çekirdekli bir optik fiber kullanarak 10,3 kilometrelik mesafede 3,2 Pbps veri aktarım hızına ulaştı.

Bu başarı için optik sinyal, üç farklı dalga boyu bandında binlerce paralel kanal kullanacak şekilde tasarlandı. Araştırmacılar, kendi geliştirdikleri optik modüllerden yararlanarak mevcut ticari standartları karşılayabilecek gerçek zamanlı veri aktarımını hedefledi.

Çin den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir! 2

Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde benzer 24 çekirdekli fiber sistemleriyle çok daha yüksek hızlara ulaşılmıştı. Ancak bu denemelerde deneysel ekipmanlar ve sinyal işleme cihazları kullanılmıştı.

YAPAY ZEKA VE 6G AĞLARI İÇİN ÖNEMLİ OLABİLİR

Araştırmacılar, petabit seviyesindeki veri iletim kanallarının yapay zeka sektörünün gelişimini sürdürebilmesi açısından gerekli olabileceğini belirtiyor. Yeni yapay zeka veri merkezlerinin giderek daha fazla veri trafiği oluşturması, tek modlu optik fiberleri kapasite sınırlarına yaklaştırıyor.

Geliştirilen teknoloji yalnızca yapay zeka ve veri merkezleriyle sınırlı kalmayabilir. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin birbirine bağlanması ve 6G kablosuz iletişim hizmetlerinin omurga ağlarının desteklenmesi gibi yüksek performanslı bağlantı gerektiren alanlarda da kullanılabilir.

Çin den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir! 3

Çalışma, 2026 Optik Fiber İletişim Konferansı'na seçildi. Araştırmacılar ayrıca sonuçlarını bilimsel bir dergide yayımlamak üzere davet edildi.

Öte yandan CICT, rekorun Çin'in "pratik" fiber optik altyapısının 50. yılına denk geldiğine dikkat çekti. Ülkede 1976 yılında yalnızca 0,2 milimetre genişliğindeki cam filamentler üzerine araştırmalar yürütülürken, bugün bilişim teknolojileri sektöründe tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda dünya çapında rekorlara imza atılıyor.

Kaynak: TechSpot

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı: Gözünde bitki büyüdü!Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı: Gözünde bitki büyüdü!
Dikkat çeken iddia! MacBook Neo 2 ne zaman çıkacak?Dikkat çeken iddia! MacBook Neo 2 ne zaman çıkacak?

Anahtar Kelimeler:
internet Çin rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

10 yıl sonra imaj değiştirdi! Beğeni yağdı

10 yıl sonra imaj değiştirdi! Beğeni yağdı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.