Çin'den fiberde yeni rekor: 1 saniyede 20 binden fazla 4K film indirilebilir!

Çinli araştırmacı ve mühendislerden oluşan ortak bir ekip, gerçek zamanlı fiber optik iletişimde yeni bir rekor kırdı. Ekip, tek bir optik fiber üzerinden saniyede 3,2 petabit (Pbps) veri aktarımı gerçekleştirerek bu yıl içinde daha önce ulaştığı 2,5 Pbps'lik önceki rekorunu geride bıraktı. Rekor hız, verilerin aynı anda iki yönde iletildiği çift yönlü aktarımı yansıtıyor.

Bir petabit, 1.000 terabite karşılık geliyor. Bu da 3,2 Pbps hızındaki bir bağlantının tek bir saniyede 20 binden fazla 4K filmi indirebileceği anlamına geliyor. Araştırmacılara göre söz konusu teknoloji, teorik olarak tek bir fiber optik kablo üzerinden 3,2 milyon hanenin gigabit geniş bant internet ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

10,3 KİLOMETRELİK MESAFEDE 3,2 PETABİT HIZA ULAŞILDI

Rekor, CICT bünyesindeki Optik İletişim Teknolojileri ve Ağları Ulusal Kilit Laboratuvarı, Peng Cheng Laboratuvarı ve FiberHome Fujikura araştırmacılarının ortak çalışmasıyla elde edildi. Ekip, 24 çekirdekli bir optik fiber kullanarak 10,3 kilometrelik mesafede 3,2 Pbps veri aktarım hızına ulaştı.

Bu başarı için optik sinyal, üç farklı dalga boyu bandında binlerce paralel kanal kullanacak şekilde tasarlandı. Araştırmacılar, kendi geliştirdikleri optik modüllerden yararlanarak mevcut ticari standartları karşılayabilecek gerçek zamanlı veri aktarımını hedefledi.

Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde benzer 24 çekirdekli fiber sistemleriyle çok daha yüksek hızlara ulaşılmıştı. Ancak bu denemelerde deneysel ekipmanlar ve sinyal işleme cihazları kullanılmıştı.

YAPAY ZEKA VE 6G AĞLARI İÇİN ÖNEMLİ OLABİLİR

Araştırmacılar, petabit seviyesindeki veri iletim kanallarının yapay zeka sektörünün gelişimini sürdürebilmesi açısından gerekli olabileceğini belirtiyor. Yeni yapay zeka veri merkezlerinin giderek daha fazla veri trafiği oluşturması, tek modlu optik fiberleri kapasite sınırlarına yaklaştırıyor.

Geliştirilen teknoloji yalnızca yapay zeka ve veri merkezleriyle sınırlı kalmayabilir. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin birbirine bağlanması ve 6G kablosuz iletişim hizmetlerinin omurga ağlarının desteklenmesi gibi yüksek performanslı bağlantı gerektiren alanlarda da kullanılabilir.

Çalışma, 2026 Optik Fiber İletişim Konferansı'na seçildi. Araştırmacılar ayrıca sonuçlarını bilimsel bir dergide yayımlamak üzere davet edildi.

Öte yandan CICT, rekorun Çin'in "pratik" fiber optik altyapısının 50. yılına denk geldiğine dikkat çekti. Ülkede 1976 yılında yalnızca 0,2 milimetre genişliğindeki cam filamentler üzerine araştırmalar yürütülürken, bugün bilişim teknolojileri sektöründe tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda dünya çapında rekorlara imza atılıyor.

Kaynak: TechSpot