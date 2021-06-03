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Bacaklarının uzunluğu 1.08 metre! Vücut orantısıyla fenomen oldu

03.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yüzbinlerce insanın kalbini kazanan bu güzel model La Ostergren, dünyanın en uzun bacaklarına sahip. Vücudunun orantısız olmasını hiç umursamayan bu model, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen oldu.

Bacaklarının uzunluğu 1.08 metre! Vücut orantısıyla fenomen oldu

Uzun ve ince bacaklara sahip olmak birçok kadının hayalidir. Ancak İsviçreli model La Ostergren’in durumu bir hayli farklı. Çünkü boyu 1.78 metre olan ünlü modelin bacakları tüm vücuduyla tamamen orantısız. Modelin bacakları tam 1.08 metre uzunluğunda.

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Çocukluğunda kendini çirkin bulduğunu ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını itiraf eden Ostergren, 6 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi. İki çocuk annesi olmasına rağmen vücuduna ve sağlığına dikkat eden La Ostergren kısa süre içerisinde ‘iostergren’ isimli Instagram hesabıyla fenomene dönüştü. Ünlü modelin hesabını yaklaşık 248 bin kişi takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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