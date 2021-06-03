Bacaklarının uzunluğu 1.08 metre! Vücut orantısıyla fenomen oldu

Uzun ve ince bacaklara sahip olmak birçok kadının hayalidir. Ancak İsviçreli model La Ostergren’in durumu bir hayli farklı. Çünkü boyu 1.78 metre olan ünlü modelin bacakları tüm vücuduyla tamamen orantısız. Modelin bacakları tam 1.08 metre uzunluğunda.

Çocukluğunda kendini çirkin bulduğunu ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını itiraf eden Ostergren, 6 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi. İki çocuk annesi olmasına rağmen vücuduna ve sağlığına dikkat eden La Ostergren kısa süre içerisinde ‘iostergren’ isimli Instagram hesabıyla fenomene dönüştü. Ünlü modelin hesabını yaklaşık 248 bin kişi takip ediyor.



