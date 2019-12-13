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Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys For Life) vizyon için gün sayıyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bad Boys serisinin üçüncü filmi Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys For Life) vizyon için gün sayıyor. Başrolleri her zamanki gibi Will Smith ve Martin Lawrence paylaşıyor.

Her Zaman Çılgın olan; Mike Lowrey ve Marcus Burnett son bir macera için beklenen filmleri Bad Boys: Her Zaman Çılgın ile geri dönüyorlar. Adil El Arbi ile Bilall Fallah’ın yönetmenliğindeki filmin senaryosu Joe Carnahan ve Chris Bremner’in kaleminden çıktı.

Bad Boys For Life'ta başkahramanlarımız Marcus ve Mike, son kez bir maceraya açılıyorlar. Miami'de polis olarak görev yapan ikili, yine bulaşmaması gereken bir olaya bulaşıyor. Modern ve uzman bir polis biriminin yolu Bad Boys ile karşılaşır. Uyuşturucu kartelinin başında bulunan Armando Armas'ın yakalanması gerekmektedir. Ancak Armando soğukkanlı ve ünlü bir katildir. Kartele son derece sadıktır ve annesi tarafından Mike'ı öldürmesi için gönderilmiştir.

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Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys For Life), ülkemizdeki izleyicileriyle 30 Ocak 2020 tarihinde buluşacak.

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Bad Boys serisi Bad Boys: Her Zaman Çılgın Bad Boys For Life Will Smith Martin Lawrence

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