Bade İşçil: Ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeni bir dizi görüşmesi için Bebek'e toplantıya gelen Bade İşçil, proje hakkında bilgi vermedi.

"AHLAKİ DEĞERLERİMİZLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Sosyal medyadan yemek paylaşan kişileri eleştirdiği hatırlatılan İşçil, "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Herkes zamana ayak uyduruyor herhalde" dedi.



"ESKİ EŞİMLE ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz yaz eski eşi Malkoç Sualp ile tatile çıkan ünlü oyuncu, "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. Artık iyi de bir arkadaşız maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.



