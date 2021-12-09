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Bade İşçil, eski aşkı Mahsun Kırmızıgül’ün fotoğrafını beğendi

09.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bade İşçil ile müzisyen, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül bir döneme beraberlikleri ile damga vurmuştu. Evliliğin kenarından dönen çift uzun yıllar sonra ilk kez yeniden gündeme geldi. Bade İşçil, yeni albümü için fotoğraf çekimi yapan ve fotoğraf çekiminden kareleri Instagram hesabından paylaşan Mahsun Kırmızıgül’ün fotoğrafını beğendi.

Bade İşçil, eski aşkı Mahsun Kırmızıgül’ün fotoğrafını beğendi

Bade İşçil henüz lisedeyken Mahsun Kırmızıgül’le yaşadığı ilişkiyle tanınmıştı. Herkesin evlenmesine kesin gözüyle bakıldığı çift, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. “Mahsun hayatıma giren ilk erkekti” diyen Bade İşçil, eski aşkının fotoğrafını beğendi.

"ARTIK LAHMACUN YEMİYORUM"

Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül ile süren yedi yıllık ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz yıllarda yeniden gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu, “Artık lahmacun yemiyorum. Çok bir şey değişmedi açıkçası. Ben Batılı bir kızdım ve özüme döndüm.” şeklinde açıklama yapmıştı.

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16 YIL SONRA GELEN ALBÜM

Mahsun Kırmızıgül, son yıllarda şarkıcılıktan çok oyuncu ve yönetmen kişiliğiyle ön plana çıkıyordu. 16 yıl aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, albüm kapağı için poz verdi. Gazete Magazin’in haberine göre; verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Kırmızıgül’ün paylaşımını beğenen Bade İşçil’in ismi gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Güzel yıldız bir süre sonra paylaşımını geri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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