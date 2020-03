Badem ağaçlarıyla büyüyen "sevgi"nin hikayesi

Eşiyle evlendikten sonra hayata sıfırdan başladıklarını belirten Karayurt, hayat arkadaşının da desteğiyle 400 badem ağacından oluşan bahçe ve beş tarla sahibi olduklarını dile getirdi.

Özenle baktıkları ağaçlarda bu yıl erken hasat yapmaya başladıklarını ifade eden Karayurt, şöyle konuştu:

"Gece gündüz çalışarak alın terimizle kazandık. Hiç boş günümüz yok. Bademleri can yoldaşımla dikip yetiştirdik. Badem ağaçlarını çocuklarımız gibi büyüttük, sevgimizin en büyük şahidi oldular. Eşimle sevgimizi onlara da verdik. Tek geçim kaynağımız bademle evimizi bile yaptık. Her gün mutlaka ağaçları görmemiz lazım. Görmesek rahat edemiyoruz. Her gün burayı temizliyoruz. Bir tane ot bırakmayız.

Bahçemize gösterdiğimiz özenden dolayı katıldığımız yarışmada ödül bile aldık. Şimdiye kadar çalışmaktan hiç yorulmadık."

- Birbirlerini hiç incitmediler

Emine Karayurt da eşiyle birbirlerini hiç incitmediklerini ifade etti.

Yaşlandıklarını ama hala işlerini zevkle yaptıklarını anlatan Karayurt, "Bütün ömrümüz tarlalarda, badem hasadıyla, badem kırmakla geçti. Allah'a şükür, yaşantımız çok güzel. Yalnız başıma 700 kilogram bademi elimde kırdım. Eşimle her sabah beşte kalkıyoruz. İşimize erken gidiyoruz. Hiçbir zaman işimizi aksatmıyoruz. Allah'ım da bu yüzden bize çalışma gücü veriyor. Gençler bizi bu yaşta çalışırken görünce çok şaşırıyor, bizi örnek alıyor." diye konuştu.

Karayurt, sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.