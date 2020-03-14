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Badem ağaçlarıyla büyüyen "sevgi"nin hikayesi

MUĞLA HABERLERİ  | 14.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Muğla'da 87 yaşındaki Ayhan Mehmet ile 81 yaşındaki Emine Karayurt çiftinin sevgiyle büyüttükleri 400 ağaçlı badem bahçesindeki mutlu ve huzurlu yaşamları görenleri imrendiriyor - Badem bahçesinde filizlenen aşklarını 63 yıl önce evlilikle taçlandıran Karayurt çifti, "sevgi" adını verdikleri bahçeden alın terleriyle kazandıkları parayla aşklarının meyvesi olarak değerlendirdikleri iki çocuklarını okutup öğretmen olmalarının gururunu yaşıyor - Ayhan Karayurt: - "Badem ağaçlarını çocuklarımız gibi büyüttük, sevgimizin en büyük şahidi oldular. Eşimle sevgimizi onlara da verdik"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde 87 yaşındaki Ayhan Mehmet ile 81 yaşındaki Emine Karayurt çifti, sevgileri gibi emekle büyüttükleri 400 ağaçlı badem bahçesinde ilerlemiş yaşlarına rağmen ilk günkü heyecanla çalışıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü Mahallesi'nde yaşayan Karayurt çifti, tarım işçisi olarak çalıştıkları çiçeklerle donanmış badem bahçesinde birbirlerini ilk görüşte aşık oldu.

Aşklarını 63 yıl önce hayatlarını birleştirerek taçlandıran çift, karşılaştıkları zorluklara yenilmeden sırt sırta vererek kurdukları bahçede 400 badem ağacı yetiştirdi.

Emektar çift, evliliklerinin meyvesi gördükleri iki evlatlarını "sevgi" adını verdikleri bahçeden alın terleriyle kazandıkları parayla okutmalarının ve öğretmen olmalarının huzurunu yaşıyor.

Birbirlerine karşı sevgi ve saygılarını hep koruyan Karayurt çifti, mutlu evlilikleriyle çevrelerindekilere örnek oluyor.

- Çocukları gibi büyüttüler

Ayhan Mehmet Karayurt, AA muhabirine, 7 yaşında babasını kaybetmesinin ardından annesi ve iki kardeşiyle kaldığını, hayata dört kolla sarılarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Eşiyle evlendikten sonra hayata sıfırdan başladıklarını belirten Karayurt, hayat arkadaşının da desteğiyle 400 badem ağacından oluşan bahçe ve beş tarla sahibi olduklarını dile getirdi.

Özenle baktıkları ağaçlarda bu yıl erken hasat yapmaya başladıklarını ifade eden Karayurt, şöyle konuştu:

"Gece gündüz çalışarak alın terimizle kazandık. Hiç boş günümüz yok. Bademleri can yoldaşımla dikip yetiştirdik. Badem ağaçlarını çocuklarımız gibi büyüttük, sevgimizin en büyük şahidi oldular. Eşimle sevgimizi onlara da verdik. Tek geçim kaynağımız bademle evimizi bile yaptık. Her gün mutlaka ağaçları görmemiz lazım. Görmesek rahat edemiyoruz. Her gün burayı temizliyoruz. Bir tane ot bırakmayız.

Bahçemize gösterdiğimiz özenden dolayı katıldığımız yarışmada ödül bile aldık. Şimdiye kadar çalışmaktan hiç yorulmadık."

- Birbirlerini hiç incitmediler

Emine Karayurt da eşiyle birbirlerini hiç incitmediklerini ifade etti.

Yaşlandıklarını ama hala işlerini zevkle yaptıklarını anlatan Karayurt, "Bütün ömrümüz tarlalarda, badem hasadıyla, badem kırmakla geçti. Allah'a şükür, yaşantımız çok güzel. Yalnız başıma 700 kilogram bademi elimde kırdım. Eşimle her sabah beşte kalkıyoruz. İşimize erken gidiyoruz. Hiçbir zaman işimizi aksatmıyoruz. Allah'ım da bu yüzden bize çalışma gücü veriyor. Gençler bizi bu yaşta çalışırken görünce çok şaşırıyor, bizi örnek alıyor." diye konuştu.

Karayurt, sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Datça Muğla palamutbükü

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