Badou Ndiaye'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Onlar dünyanın en iyisi''

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Ndiaye, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'da top koşturan Ndiaye, Vole'nin yayınına katılarak, Galatasaray taraftarının dünyanın en iyi taraftarı olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET ETMEK Mİ?"

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyadan çok mesajlar aldım. Ben kime karşı oynarsam aynı mücadeleyi sergiliyorum. Benim için şu an Trabzon'a karşı oynamak, Gatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın bir farkı yok. Burası mükemmel bir ülke, insanları çok iyi. Fenerbahçe'den nefret etmem için bir sebep yok. Galatasaray'da oynadığım için Fenerbahçe'den nefret mi edeceğim? Hiç sanmıyorum."

"ONLAR DÜNYANIN EN İYİSİ"

"Benim için dünyanın en iyi taraftarı, Galatasaray taraftarları. Onlar, dünyanın en iyisi."

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

Badou Ndiaye, 2017-18 sezonunun başında o dönemki adı Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla yabancı takımların dikkatini çeken Ndiaye, 16.00 milyon euro bedelle Stoke City'ye transfer olmuş ve Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kırmıştı.



