SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Badou Ndiaye'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Onlar dünyanın en iyisi''

Badou Ndiaye'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Onlar dünyanın en iyisi''

09.03.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un sözleşmeli oyuncusu Badou Ndiaye, verdiği bir röportajda Fenerbahçe hakkında konuştu. Galatasaray'da forma giydiği dönem hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu flaş ifadeler kullandı.

Badou Ndiaye'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Onlar dünyanın en iyisi''
Badou Ndiaye

Badou Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Ndiaye, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'da top koşturan Ndiaye, Vole'nin yayınına katılarak, Galatasaray taraftarının dünyanın en iyi taraftarı olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET ETMEK Mİ?"

badou-ndiaye-1517207659-13734

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyadan çok mesajlar aldım. Ben kime karşı oynarsam aynı mücadeleyi sergiliyorum. Benim için şu an Trabzon'a karşı oynamak, Gatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın bir farkı yok. Burası mükemmel bir ülke, insanları çok iyi. Fenerbahçe'den nefret etmem için bir sebep yok. Galatasaray'da oynadığım için Fenerbahçe'den nefret mi edeceğim? Hiç sanmıyorum."

"ONLAR DÜNYANIN EN İYİSİ"

5a71ab357af50a1c04fae83d

"Benim için dünyanın en iyi taraftarı, Galatasaray taraftarları. Onlar, dünyanın en iyisi."

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

6408edd980a033053cd6f18e

Badou Ndiaye, 2017-18 sezonunun başında o dönemki adı Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla yabancı takımların dikkatini çeken Ndiaye, 16.00 milyon euro bedelle Stoke City'ye transfer olmuş ve Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kırmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttıMurat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı
Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"
İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Badou Ndiaye fenerbahçe galatasaray ndiaye ndiaye göztepe osmanlıspor ndiaye galatasaray taraftar

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu!

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.