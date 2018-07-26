Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj

Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı. Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.
AYEW'DEN GOMIS'E CEVAP GELDİ
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Swansea City'den kadrosuna kattığı Andre Ayew, Galatasaraylı futbolcu Befatimbi Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına cevap verdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e cevap vererek, "Teşekkürler kardeşim. Trafikte senin tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi
Atletico Madrid bombayı patlattı
Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum