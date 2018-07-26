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Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'e twitter hesabından mesaj yolladı. Ayew'den de cevap gecikmedi.

Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj

Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı. Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.

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AYEW'DEN GOMIS'E CEVAP GELDİ
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Swansea City'den kadrosuna kattığı Andre Ayew, Galatasaraylı futbolcu Befatimbi Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına cevap verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e cevap vererek, "Teşekkürler kardeşim. Trafikte senin tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gomis ayew Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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