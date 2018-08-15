Bafetimbi Gomis'ten taraftara mesaj

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi. Golcü futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bireysel antrenmanlarının görüntülerini yayımladı. Gomis, şınav çektiği videoyu "Asla yalan söylemedim. Size söz çok çalışacağım" notuyla paylaştı.
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