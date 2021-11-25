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Bafra Ovası'nda pırasa hasadı devam ediyor

25.11.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner: - "Ovada 10 bin dönümün üzerinde pırasa ekildi, dönüm başı 5 ton rekolte bekliyoruz"

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda üretilen pırasaların kasım ayı başında hasadına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da yazlık sebzelerin ardından kışlık sebze hasadına geçtiklerini söyledi.

Haziran ayında ekimine başlanan pırasaların hasadının mayıs ayına kadar sürdüğünü vurgulayan Tosuner, ovada yaklaşık bin üreticinin tarlasında ikinci ürün olarak pırasa yetiştirdiğini belirtti.

Tosuner, "Bafra Ovası'nda 10 bin dönümün üzerinde pırasa ekildi, dönüm başı 5 ton rekolte bekliyoruz. Şu an tarlada pırasa kilosu 2 liradan satılıyor." diye konuştu.

Pırasanın yanı sıra Bafra Ovası'nda kırmızı lahana, beyaz lahana, karnabahar ve brokoli üretiminin yapıldığını dile getiren Tosuner, "Yıllardan beri Bafra pırasası 81 il ve komşu illerimizde pazarlara sürülüyor. Bafra pırasasının lezzeti bir hayli farklı." ifadelerini kullandı.

Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde pırasa üreticisi Recep Özdülger ise pırasanın veriminden memnun olduklarını söyledi.

Özdülger, "Üretimden memnunuz fakat pahalılık var. Kullandığımız gübreye çok zam geldi. Kullandığımız 1 torba gübre 400 lira oldu. Çiftçi şu anda mağdur. Bu yıl 10 dönüm ekili pırasamız var." dedi.

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