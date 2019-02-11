BAFTA ödül töreninin kırmızı halısında şıklık yarışı

BAFTA ödülleri sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. İşte kırmızı halının en şık isimleri

72. BAFTA ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cate Blanchett, Margot Robbie, Amy Adams, Rami Malek, Olivia Coleman, Richard Madden ve Claire Foy gibi ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterirken, Cambridge Düşesi Kate Middleton sade ama gösterişli kıyafetiyle Hollywood yıldızlarıyla yarıştı.