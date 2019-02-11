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BAFTA ödül töreninin kırmızı halısında şıklık yarışı

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SİNEMA TV  | 11.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Oscar Ödülleri öncesi son viraj olarak anılan İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin verdiği BAFTA ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye Prenses Kate Middleton’ın bembayaz kıyafeti damga vurdu.

BAFTA ödülleri sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. İşte kırmızı halının en şık isimleri

BAFTA ödül töreninin kırmızı halısında şıklık yarışı

72. BAFTA ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cate Blanchett, Margot Robbie, Amy Adams, Rami Malek, Olivia Coleman, Richard Madden ve Claire Foy gibi ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterirken, Cambridge Düşesi Kate Middleton sade ama gösterişli kıyafetiyle Hollywood yıldızlarıyla yarıştı.
İşte kırmızı halının en şık isimleri

Cate Blanchett

Cate Blanchett

Amy Adams

Amy Adams

Regina King

Regina King

Salma Hayek

Salma Hayek

Eleanor Tomlinson

Eleanor Tomlinson

Mahershala Ali

Mahershala Ali

Bradley Cooper

Bradley Cooper

Christian Bale and Sibi Blazic

Christian Bale and Sibi Blazic

Glenn Close

Glenn Close

Millie Mackintosh

Millie Mackintosh

Laura Harrier

Laura Harrier

Lily Collins

Lily Collins

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Mary J. Blige

Mary J. Blige

Letitia Wright

Letitia Wright

Rachel Weisz

Rachel Weisz

Irina Shayk

Irina Shayk

Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo

Olivia Coleman

Olivia Coleman

Rami Malek

Rami Malek

Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio
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