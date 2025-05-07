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Bağ evinin bahçesinde bulundu! Jandarma operasyon düzenledi! Uzman ekipler inceleyecek

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü olan mozaik buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Bağ evinin bahçesinde bulundu! Jandarma operasyon düzenledi! Uzman ekipler inceleyecek

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine dün operasyon düzenledi.

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MOZAİK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45) ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi. Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

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Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ele geçirilen tarihi mozaiğin uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, buldukları mozaiği yurt dışındaki kişilerle bağlantı kurarak satmaya çalıştıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mozaik
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