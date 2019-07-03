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Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli yolculuk kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 20:15 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda, bagaj kapısı açık olan hafif ticari aracın bagajında yolculuk yapan bir genç, görenleri şaşırttı.

D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari bir aracın, bagaj kısmında bagaj kapılarından biri açık olarak yolculuk yapan genç, yolda ilerleyen diğer araçtakilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre bu şekilde yolculuğuna devam etti.

Hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerinde olması nedeniyle sıcaktan bunalarak bagaj kapısını açtığı düşünülen genç, arkasından gelen otomobilin araç kamerasınca görüntülendiğini fark ederek kapıyı kapattı. D-100 karayolundaki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikametteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya bagaj kapısı

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