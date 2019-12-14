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Bağcılar’da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Bağcılar’da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştüğü iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar’da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1835 Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Gülşen Aydın (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü.

Gülşen Aydın’ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı. Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Bağcılar son dakika feci ölüm

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah nur icinde yatirsin ailesine sonsuz sabirlar...
CAN' mı önemli CAM mı ??? gitti bir can daha boş yere . kesinlikle yasaklanmalı cama çıkıpta cam silmek. camın dışına çıkmadan cam silme aparatları çıktı keşke öyle bir alet kullansaydı? yazık çok yazık umarım bir daha böyle bir acı yaşamayız.
11. kattan düşmüş ama hastane de mi hayatını kaybetmiş ? dalgamı grçiyosunuz ?
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