Yapay zekâda yeni rakip: 'Batı'nın DeepSeek'i' Beam tanıtıldı!

Yapay zekâ alanında ABD ile Çin arasındaki rekabete yeni bir model katıldı. New York merkezli Reflection AI, kodlama, akıl yürütme ve yapay zekâ ajanlarının gerçekleştirdiği görevler için geliştirdiği Beam adlı açık ağırlıklı (open-weight) yapay zekâ modelini tanıttı. Şirket, Beam'in Çin'in önde gelen bazı açık modelleriyle rekabet edebildiğini ve bunu önemli ölçüde daha az hesaplama gücü kullanarak gerçekleştirdiğini söylüyor.

Google DeepMind'ın iki eski araştırmacısı tarafından kurulan Reflection AI'ın ilk büyük modeli olan Beam'in tanıtımı, bazı yatırımcıların şirket için daha önce kullandığı “Batı'nın DeepSeek'i” benzetmesini yeniden gündeme getirdi.

BEAM NEDİR, HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Beam, Reflection AI'ın açık ağırlıklı ilk öncü modeli. Açık ağırlıklı olması, geliştiricilerin modelin parametrelerini indirip kendi donanımlarında çalıştırabileceği, değiştirebileceği ya da belirli kullanım alanları için ince ayar yapabileceği anlamına geliyor.

Bu yaklaşım, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin genellikle kendi uygulama programlama arayüzleri (API) üzerinden erişilen modellerini kullanmaya alternatif oluşturuyor.

Reflection AI'ın açıklamasına göre yalnızca metin tabanlı olarak çalışan Beam, toplam 501 milyar parametreye sahip olmasına rağmen aynı anda bunların sadece 23 milyarını etkinleştiriyor. Bu mimari, modelin daha hızlı ve daha düşük maliyetle çalışmasını amaçlıyor.

Beam, kodlama ve çok adımlı akıl yürütmenin yanı sıra diğer yapay zekâ ajanı görevlerini de yerine getirebiliyor.

Model şu anda son güvenlik testlerinden geçiriliyor. Erken erişim için bekleme listesine kayıt yapılabiliyor. Reflection AI, modelin ağırlıklarını, teknik raporunu ve geliştirici araçlarını bu ayın ilerleyen günlerinde yayımlayacağını söylüyor.

BEAM, ÇİNLİ RAKİPLERİ KARŞISINDA NE DURUMDA?

Reflection AI, Beam'in kodlama ve yapay zekâ ajanlarının gerçekleştirdiği görevlerde Z.ai tarafından geliştirilen GLM-5.2 ile rekabet edebildiğini belirtiyor.

Şirketin değerlendirmesine göre Beam, Alibaba'nın Qwen 3.8-Max modelinin performansına da yaklaşıyor. Bununla birlikte şirket, Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K3'ün ham yetenek açısından hâlâ önde olduğunu söylüyor.

Reflection AI'ın özellikle vurguladığı nokta ise verimlilik. Şirket, Beam'in gelişmiş akıl yürütme testlerinde GLM-5.2 ile karşılaştırılabilir sonuçlara üç ila dört kat daha az çıkarım hesaplama gücü kullanarak ulaşabildiğini belirtiyor.

Çıkarım hesaplama gücü, bir yapay zekâ modelinin kendisine verilen bir istemi (prompt) yanıtlaması için gereken işlem gücünü ifade ediyor.

REFLECTİON AI'IN ARKASINDA KİMLER VAR?

Reflection AI, 2024 yılında Google DeepMind'ın eski araştırmacıları Misha Laskin ve Ioannis Antonoglou tarafından kuruldu.

Şirketin CEO'su Misha Laskin, yayımlanan bir podcast'te açık modellerin önemini vurguladı. Laskin, "Zekâya sahip olmanın tek yolu, tanımı gereği, onun açık olmasıdır. Çünkü açıksa onu kendi sistemlerinizde çalıştırabilir, ona sahip olabilir, onu kontrol edebilir ve özelleştirebilirsiniz" dedi.

Bugüne kadar milyarlarca dolar yatırım alan girişimin destekçileri arasında Nvidia, Sequoia ve Citigroup bulunuyor. Reflection AI, haziran ayında yatırım öncesi şirket değerlemesinin 25 milyar dolar olduğu bir finansman turunu doğrulamıştı.

TEKNOLOJİ VE İŞ DÜNYASI BEAM'İ NASIL KARŞILADI?

Beam'in tanıtımı, Çin'in açık modellerdeki liderliğine ABD'den gelen ve önemli olabilecek bir yanıt olarak olumlu karşılanıyor.

The Wall Street Journal, mart ayında bazı yatırımcıların Reflection AI'ı "Batı'nın DeepSeek'i" olarak nitelendirdiğini bildirmişti. Bu DeepSeek benzetmesi, Beam'in tanıtımıyla ilgili pek çok X paylaşımında kullanılan bir tanım hâline geldi.

Model, aralarında Meta, Mistral, Nvidia ve Thinking Machines Lab'in açık modellerinin de bulunduğu kalabalık bir alana giriyor. Beam ayrıca DeepSeek, Alibaba, Z.ai ve Moonshot AI gibi şirketlerin Çin'de yayımladığı güçlü modellerden kaynaklanan belirgin bir rekabetle karşı karşıya.

Beam'in duyurulması teknoloji ve yatırım dünyasında da ilgi gördü. Nvidia AI'ın resmi X hesabı, yaptığı paylaşımla Reflection AI'ı yeni modelinin tanıtımı nedeniyle tebrik etti.

Aralarında Deedy Das ve Shaun Maguire'ın bulunduğu yatırımcılar da X üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Beam'in tanıtımına yönelik heyecanlarını dile getirdi.

Kaynak: Business Insider