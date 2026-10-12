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POCO X8 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

POCO, 8.340 mAh kapasiteli bataryaya sahip yeni akıllı telefonu POCO X8’i Türkiye’de satışa sundu. Tek şarjla iki günü aşan pil ömrü iddiası bulunan model, 6,83 inç ekranı, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi ve 50 MP kamerasıyla geliyor. POCO X8’in Türkiye fiyatı da belli oldu.

POCO X8 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

POCO, yeni akıllı telefonu POCO X8’i Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu. Önceki modele kıyasla yüzde 63,2 daha yüksek pil kapasitesi sunan cihaz, bunun yanı sıra yapay zekâ destekli araçlar da dahil olmak üzere bazı özelliklere sahip.

POCO X8 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı 1

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKAN POCO X8'İN ÖZELLİKLERİ

POCO X8, daha önce de söylediğimiz gibi, önceki modele göre yüzde 63,2 daha fazla kapasite sunan 8.340 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Yüzde 13 silikon içeriğine sahip silikon-karbon pil teknolojisi üzerine inşa edilen pil, POCO'nun iddiasına göre tek şarjla 2 günü aşan pil ömrü sunuyor.

Yine şirketin iddiasına göre pil, 1.600 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80 veya daha fazlasını koruyarak yaklaşık altı yıllık düzenli kullanıma denk gelen bir performans sağlıyor.

Bunun yanı sıra POCO X8'in TÜV SÜD 5 Yıldızlı Pil Performansı Sertifikası da bulunuyor.

POCO X8'da 67 watt HyperCharge ve 22,5 watt kablolu ters şarj desteği de yer alıyor. Telefon diğer cihazlar için taşınabilir bir şarj cihazı olarak da kullanılabiliyor.

POCO X8 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı 2

POCO X8; 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K bir ekrana sahip. Ekranın yüzde 25’lik alanında 3.500 nit’e varan tepe parlaklığı bulunuyor. Telefon, TÜV Rheinland göz sağlığı sertifikalarına da sahip.

IP66 ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına da sahip olan cihazda, Su Altı Modu da bulunuyor. Cihaz, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 4 Mobil Platformu ile çalışan POCO X8, yazılım tarafında ise Xiaomi HyperOS 3 kullanıyor. POCO X8'te ayrıca Xiaomi HyperIsland ve dahili yapay zekâ asistanı Google Gemini desteği ile yüzde 300’e varan ses yükseltme desteği bulunuyor.

POCO X8’in arka tarafında Optik görüntü sabitleme (OIS) ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile donatılan 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamerayla tamamlanıyor. Çift Video özelliği sayesinde kullanıcılar ön ve arka kameradan aynı anda kayıt yapabiliyor.

Çekimin ardından AI Parlama Giderme, AI Nesne Silme, AI Görsel Genişletme, AI Görüntü İyileştirme ve AI Güzelleştirme gibi yapay zekâ düzenleme araçları kullanılabiliyor.

POCO X8'İN FİYATI NE KADAR?

Turuncu, Beyaz ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneği ve 8 GB + 256 GB bellek versiyonuyla satışa sunulan POCO X8’in tavsiye edilen satış fiyatı 32.999 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye POCO
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