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Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti.

O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar İETT otomobil OTOBÜS

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