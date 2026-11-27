Soğuk havalarda içinizi ısıtan bir fincan çay, kahve ya da sıcak çikolata iyi gelebilir. Ancak kışın bu içecekleri sık tüketirken su içmeyi ve eklenen şekeri gözden kaçırmamak gerekir.

Dr. Anupam Roy, aşırı tüketimin özellikle yetersiz su alımıyla birlikte böbrek sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Kış soğukları etkisini gösterirken birçok kişi sabah ve akşam saatlerinde sevdiği sıcak içeceklere daha sık yöneliyor.

Özel bir hastanede nefroloji ve böbrek nakli alanında ek direktör olarak görev yapan Dr. Roy, önemli açıklamalarda bulundu.

KIŞIN SICAK İÇECEK TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Su yerine çay ve kahveye yönelmeyin: Dr. Roy, çay ve kahvenin hafif idrar söktürücü etkisi bulunan kafein içerdiğini belirtti.

Sağlıklı kişilerde bu içecekleri gün içinde ölçülü tüketmek genellikle susuzluğa yol açmıyor. Ancak sıvı ihtiyacını çoğunlukla kafeinli içeceklerden karşılamak ve su içmeyi ihmal etmek sorun yaratabilir.

"SUSAMAYI BEKLEMEDEN SIVI ALIMINA DİKKAT EDİN"

Kışın insanlar normalden daha az susayabilir. Dr. Roy, "Yeterli sıvı alımı; böbrek işlevlerinin korunması, atıkların vücuttan uzaklaştırılması ve böbrek taşı oluşumunun önlenmesi için gereklidir. Daha az sıvı almak idrarı yoğunlaştırabilir ve böbrek taşı oluşumuna yatkın kişilerde ihtimali artırabilir" dedi.

"İÇECEKLERE EKLENEN ŞEKERİ SINIRLAYIN"

Dr. Roy, "Çay ve kahveye aşırı şeker eklemek kilo alımına katkıda bulunabilir ve diyabet riskini artırabilir. Aromalı kahvelerin, paketli sıcak çikolatanın ve şeker eklenmiş diğer içeceklerin sık tüketilmesi de beslenmeye gereksiz kalori ve şeker ekleyebilir" ifadelerini kullandı.

"KRONİK BÖBREK HASTALIĞI RİSKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN"

Dr. Roy, diyabet ve hipertansiyonun kronik böbrek hastalığı için başlıca risk faktörleri arasında bulunduğunu vurguladı.

"Mevcut böbrek hastalığı olan kişilerin de böbrek işlevlerine ve doktorlarının önerilerine bağlı olarak sıvı, potasyum ve fosfor alımlarını takip etmeleri gerekebilir" diye konuştu.

SEVDİĞİNİZ SICAK İÇECEKLERİ NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Dr. Roy'a göre çay ve kahvenin tadını çıkarırken ölçülü olmak ve dengeyi korumak önemli. Bu içecekleri makul miktarlarda tüketmek sağlıklı kişilerin çoğu için genellikle güvenli; ancak suyun yerini tamamen almamalılar.

Dr. Roy, "Yeterli sıvı almak, eklenen şekeri sınırlamak ve dengeli beslenmek kış mevsimi boyunca böbrek sağlığını destekleyebilir" dedi.