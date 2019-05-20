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Bağdat Caddesi karıştı! Şampiyonluk turu atan Galatasaray taraftarlarına saldırı

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SPOR  | 20.05.2019 06:20 | Son Güncelleme

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bağdat Caddesi karıştı! Şampiyonluk turu atan Galatasaray taraftarlarına saldırı

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı.

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı.

Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
SALDIRANLAR ŞİKECİ EMEK HIRSIZI TAKIM TARAFTARIDIR...
fenerbostanlilar niye izin vermiyorsunuz sizde sondan birinciliği kutlayın oğlum akıllı olun çocukların önünde bide hiç akıl. yok mu sizde yaw
takım için kafayı yiyenler insanlar yazık
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