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Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Doktorların ve sağlık çalışanlarının insan vücudundan çıkartmak zorunda kaldığı ve bazılarının akla mantığa sığmadığı cisimleri sizler için derledik. Akıllarda ise tek soru onları oralara nasıl sığdırdılar?

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Tıp uzmanlarına insan vücudunda buldukları en garip şeyler sorulmuş ve akla hayale gelmeyecek gariplikte deneyimlerini paylaşmışlar. Bunlar bazen bir kadının göğüslerinin altında bazen boğazında ve inanılması güç ama bazen de penisinin içinde! Gelin sağlık çalışanlarının cevaplarıyla insan vücudundan çıkan en garip şeylere birlikte bakalım.

1. Bir mahkumun penisinin içinde bulunan cırtcırt

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“Bir gece kendi penisinin içine cırtcırt sıkıştırmış bir mahkum ile ilgilenmiştim. İdrar yollarını tıkaması nedeniyle penisi şişmeye başlamıştı. Ve mahkum bu tür bir şikayetten 3. kez hastaneye yatıyordu.”

2. Bir kadının rahminden çıkarılan parmak patates

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“Bir kadın rahminde ki ağrılardan şikayetçiydi. Bir kaç ay önce erkek arkadaşı ilişkiye girmek istediğini söylemiş fakat doğum kontrol hapları olmadığı için bu konuda alternatif bir çözüm olarak parmak dilim patates kullanmışlar. Rahminde bulunan patatesi kliniğe geldiğinde filizlenmiş haldeydi.”

3. Bir adamın boğazında bulunan takma dişler

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“Hastalarımdan biri sürekli yoğun beyaz balgamdan ve yemek yiyememeket şikayetçiydi. Bir endoskopi çektim ve hastanın boğazında ki takma dişleri gördüm. Boğazında takılı kalmasına rağmen nasıl yaşayabildiğini anlayamadım. Boğulması gerekiyordu fakat boğulmamış.”

4. Kadının göğüslerinin altında bulunan jambonlu sandviç

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“Yoğun bir şekilde göğüs ağrısı çeken bir obezite hastayı hastaneye yatırdık. Standart prosedürleri uyguladıktan sonra üniteye aldık ve hastada oluşabilecek enfeksiyonları önlemek için onu hibiclens banyosuna soktuk. Göğüslerinin birini kaldırdığımızda altında duran jambonlu sandviç bulduk. O sandviçin orada ne işi olduğunu gerçekten merak ediyorum.”

5. Adamın kalın bağırsağının içinden çıkan havuzda suya batmamak için kullanılan havuz sosisi

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“Acil servisteki ilk gecemdi, bir adam yalpalayarak içeri girdi. Ne olduğunu söylemiyordu. Onu yanımıza çağırdığımızda bize havuza girerken ayağının kaydığını ve içine havuzlarda kullanılan 3 cm çapındaki sosisin girdiğini söyledi.”

6. Küçük çocuğun kulağına giren patlamış mısır tanesi

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“Bir kulağının duymaması şikayetiyle gelen 7 yaşında ki bir çocuğu daha rahat kontrol edebilmek için anestezi ile uyuşturduk. Kulağının içerisini kontrol ettiğimizde bir değil tam olarak üç tane henüz patlamamış mısır çıkardık. Yapılan müdahaleden sonra çocuğa bu mısırların akıbetini sorduğumuzda mısırları daha önce hiç görmediğini ve kulağına sokmadığına dair yemin etti.”

7. Bir adamın bağırsağından çıkan mum

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“Tam olarak 3 fitilli mum çıktı. İnanabiliyor musunuz? Nasıl olduğunu sorduğumuzda banyo yaparken ayağının kaydığını ve mumun içine kaçtığını söyledi.”

8. Bir adamın mesanesinde çıkan çok sayıda cıvata ve çerez

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“1980 yılında San Francisco’da bulunan bir acil servise kasık kemiğinin üst tarafında ağrı bulunan bir hasta geldi. X-Ray cihazına soktuğumuz hastanın içinde şüphe uyandırıcı şeyler gördük. Ve görüntüdeki nesneleri anladığımız zaman oldukça şaşırdık. Hastanın mesanesinde fındık ve cıvata parçaları vardı. Cerrahi bir işlem ile fındık ve cıvataları çıkardık. İşin kötü tarafı parçaların oraya girmesinin tek bir yolu var.”

9. Kalın bağırsaktan çıkan tornavida

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“Adamın vücudunda bulunan kolon kısmından bir tornavida çıktı ve adam bu tornavida ile 1 ay boyunca dolaşmış. Cerrahi bir müdahale ile tornavidayı çıkarmayı başardık fakat bu biraz zor oldu.”

10. Küçük bir kızın kulağında bulunan hareketli bir göz

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“Ben bir odyoloğum (İşitme bilimi uzmanı). Bir keresinde lise öğrencilerine yönelik stem etkinliğindeydim.(Stem uzmanlar eşliğinde öğrencilerin soru sorabildiği ve kanıtlara dayalı konuşmalar yapabildikleri etkinliklerdir.) Bu etkinlik esnasında bir öğrencinin kulağını örneklemek amacıyla incelemeye başladım. Fakat bu inceleme benim için garip bir hal almaya başlamıştı çünkü kulağının içinde bana bakan bir göz keşfettim. Bununla ilgili kıza soru sorduğumda kulağının içinde bulunan oyuncak gözü aslında küçükken kendisinin oraya soktuğunu ve başını her salladığında oyuncağın çıkardığı çıngırdama sesini duyduğunu söyledi.”

11. Yaşlı bir adamın bağırsağında ki porselen domuz kumbara

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“Henüz doktor olmak için öğrencilik yıllarındayken hocamız bağırsağında porselen bir domuz olan yaşlı bir adamın hikayesini anlatmıştı.”

12. Kadının vajinasında bulunan patates salatası

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“Arkadaşımın annesi uzun yıllardır hemşirelik yapıyor ve meslek hayatında gördüğü en tuhaf şeyin bir kızın vajinasının içine erkek arkadaşının patates salatası doldurmuş olduğunu görmek olduğunu söyledi.”

13. Bir adamın bağırsaklarında bulunan balkabağı

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“Babam 20’li yaşlarının başında acil serviste çalışmaya başlamış. Bir gece nöbetteyken acil servise bağırsakları sıkışmış halde olan ve anüs kısmından balkabağı filizleri uzanan bir adam getirmişler. Ve bu balkabağının kendisinin poposundan nasıl çıktığını sorduklarında çıplak bir şekilde her sabah saat 12’de bahçeyle uğraştığını söylemiş.”

14. Adamın bağırsaklarındaki bisiklet pompası

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“Bize birisinin içine bir şey soktuğunu ve içinde ki şeyin ne olduğunu bilmeyen bir adam geldi. Adamı x-ray cihazına yani röntgene aldığımızda karşımızda çok da sıradan bir görüntü yoktu. Acil serviste ki arkadaşlarımız ile birlikte onu sakinleştirip bağırsak kısmını temizlemek zorunda kaldık çünkü içinde portatif bir bisiklet pompası bulunuyordu.”

15. Bir adamın boğazında bulunan cam kavanoz kapağı

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“Boğazına bir şeyin takıldığını söyleyen bir hasta geldi. Bu hastayı inceledikten sonra boğazının içinde bir kapağın olduğunu farkettik ve bu kapağı balık tutmak için kullanılabilen tıbbi bir ağ ile çıkartmak zorunda kaldık. Ve bunun nasıl olduğunu sorduğumuzda kendisinin en son 3 gün önce şişeden su içtiğini ve şişenin kapağını bir daha bulmadığını söyledi.”

16. Kadının vajinasında bulunan akvaryum balığı

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“Bir süre önce 911 numarasında çalışan bir operatör oldum. Aldığım bir çağrıda kadının biri akvaryum balığının vajinasına sıkıştığını söyledi. Kadının o esnada söylediği daha ilginç şey ise içine soktuğunda onun canlı olup olmadığını bilmediği ve çıkartmak için çabalamasına rağmen balığın yanlış yöne baktığı için çıkaramadığını söyledi.”

17. Vajina içerisinde bulunan cheeseburger

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“Kız kardeşimin mesleği hemşirelik. Bir gün bir kadının vajinasından cheeseburger çıkarmak zorunda kaldığını anlatmıştı.”

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