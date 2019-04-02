Bağışıklığı onararak kalbi yenilemek mümkün

“Ülke olarak beslenme alışkanlığımız çok kötü. Aşırı gluten, laktoz tüketiyoruz, sigara içiyoruz. Sporun hayatımızdaki yeri ise yok denecek kadar az. Beslenmedeki ciddi sorunlardan ötürü kan yağlarımız yüksek. Hipertansiyon, diyabet, obezite ve elbette psiko-sosyal stres bizleri iyi birer kalp hastası adayı yapıyor. Her 5 ani ölümden biri kalp krizinden kaynaklanıyor. Kalp ve damar hastalıklarında ise kişiye özel immünoterapi hem iyi bir tedavi yöntemi hem de koruyucu özelliği bulunuyor. Kişiye özel immünoterapi rejeneratif yani yenileyici bir tedavi özelliği taşıyor. Hastaya özel çıkarılan reçetelere birebir uyulması halinde kısa bir zaman sonra yenilenmiş bir kalbe sahip olunabiliyor.
TEDAVİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yapılan testler sonucu kişiye özel bir beslenme programı ve medikal ilaç listesi oluşturuluyor. Tedavi hücre yenilenmesi esasına dayanmaktadır. Kalp krizi geçirmiş veya riski olan stentli, ailesel genetik yatkınlığı olan veya damarlarında damar sertliği başlamış olan herkes immünoterapiden fayda görebilir İmmünoterapinin en önemli özelliği de genetik kolesterol yüksekliğini düzeltmesi, kan şekerini ve daha da önemlisi insülin direncini düzeltmesi ve LpA yüksekliği varsa bunu normale getirmesidir. Özellikle ailesel genetiğinde kalp damar hastalığı olan kişilere koruyucu immünoterapi herhangi bir olay gelişmeden önerdiğimiz bir durumdur.
İMMÜNOTERAPİ NEDİR?
İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin tedavi edilmesi demektir. İmmünoterapi kimyasal ilaçlardan farklı olarak vücudun iç dengelerini yeniden düzenleme amacı güderek uygulanır. Sık geçirilen gribal enfeksiyon, ağır kanser hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sık çıkan oral aftlar uçuklar gibi durumların tümünde bağışıklık sistemi bozulmuştur. Uyku düzensizlikleri de bağışıklığın bozulmasında en önemli nedendir çünkü gece uykumuzda salınan hormonlar bizi sağlıklı kılar. Hemen tüm hastalıkların zemininde bağışıklık sistemi temelde etkilendiği ve aktive olduğu için immünoterapinin etkin kullanımı aslında birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor.”
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