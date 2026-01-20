Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Bağışıklığımızı güçlendirmek buralardan geçiyor

Bu aralar soğuk algınlığına biraz daha mı sık yakalanıyoruz? Mevsim geçişlerinde halsizlik, boğaz yanması ya da bitmeyen bir yorgunluk mu hissediyoruz? Bu durum karşısında çoğu zaman 'herkes hasta' diyerek geçiyoruz ama bağışıklık sistemi, bize sandığımızdan çok daha fazla şey anlatıyor.

Bağışıklık dediğimiz sistem, vücudun görünmeyen koruma kalkanı ancak bu kalkan, düzensiz uyku, yetersiz beslenme, stres ve ihmal edilen yaşam alışkanlıkları sonucunda zamanla zayıflayabiliyor. Özellikle hızlı yaşam temposu içinde öğün atlamak, hazır gıdalara yönelmek ve gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, bağışıklığın en büyük düşmanları arasında yer alıyor.

UYKU, SU TEKİTİMİ, RENKLİ TABAKLAR...

Güçlü bir bağışıklık için mucizevi formüller aramaya gerek yok. Günlük hayatta yapılacak küçük ama düzenli değişikliklerle bu mümkün. Öncelikle yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklığın temel taşı. Uyku sırasında vücut kendini onarıyor, savunma hücreleri daha etkili çalışıyor.

Bunun yanında su tüketimi de çoğu zaman ihmal ediliyor. Oysa yeterince su içmek, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

Beslenme tarafında ise renkli tabaklar ön plana çıkıyor. Sebze ve meyve çeşitliliği arttıkça vücut farklı vitamin ve minerallerle destekleniyor.

BAĞIŞIKLIĞIN SESSİZ KAHRAMANLARI

C vitamini içeren besinler, çinko ve protein kaynakları bağışıklığın sessiz kahramanları. Yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar da bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Bir diğer önemli konu ise stres. Sürekli stres altında olmak, bağışıklığı fark etmeden zayıflatabiliyor. Gün içinde kısa yürüyüşler, derin nefes almak ya da birkaç dakikalık sessizlik molaları bile bedenin dengesini yeniden kurmasına yardımcı oluyor.

Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıklardan korunmanın yanı sıra daha enerjik, daha dengeli ve daha iyi hissetmek için de önemli. Vücuda kulak verildiğinde, bağışıklık sistemi de bize karşılığını fazlasıyla verecektir.

