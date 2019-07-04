Bağışıklığın düzeltilmesi kilo sorununu da ortadan kaldırıyor

“İmmunoterapi bağışıklık sisteminin onaran yöntemin adıdır. İmmunoterapi alan hastalara dikkat ettiğinizde gözle görülür bir incelme ve gençleşme yaşadıklarını gözlemlersiniz. Pekiyi bu nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. İnsülin direnci bağışıklığın hiç istemediği bir şeydir. Bağışıklığı bozuk olan kişilerin oldukça büyük bir yüzdesinde insülin direnci değişik aşamalarda bulunmaktadır ve bu bir takım vitamin, mineral eksiklikleri ile birleşince iç organ yağlanmalarına, damar yağlanmalarına kaçınılmaz olarak neden olur.

VÜCUT YENİLENİR

İmmünoterapi ile kişinin tedavi esnasında kilo fazlası ne kadar ise o kadar kilo verir ve normale döner. Daha fazla değil, daha az da değil. Vücut resetlenir, yani başa sarar, yani yenilenir. Ayrıca tiroid metabolizmamız düzene girer, böbrek üstü bezlerimiz normal döner. Bağırsak düzenimiz düzelir ki, immunoterapi alan kişilerde ilk düzelen bölümdür. Onların düzene girmesi ile metabolizma kalıcı olarak düzelir ve hızlanır. Tedavide Telomerik yaşlanma ve metabolik yaşlanma ile mücadele edilir. Uykularımız düzene girer. Vücut ısımız yükselir. Bu parametreler eşliğinde takip ettiğimiz tümimmunoterapi hastalarımız ne kadar çok kilo fazlası olursa olsun kalıcı olarak ve sıkılaşarak, hücresel gençleşme yaşayarak (antiaging) kilo verirler. Bu dönemin ve bundan sonraki yaşamlarının en önemli kazancı ise bağışıklıklarının artık onarılmış olmasıdır. Şeker, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıklarına karşı korunmakla beraber; kanser, romatizma ve diğer bağışıklık sistem hastalıklarına karşı da korunmuş olurlar.

TEDAVİNİN HER AŞAMASI KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

İmmunoterapi her aşamada kişiye özel olarak gerçekleşiyor. Kişiye özel diyet programları ile de bir taraftan bağışıklık sistemi güçlenirken bir taraftan fazla kilo bedeni kalıcı olarak terk etmektedir.”

