Yaşlanmayan oyuncu: 40 yaşında ama gören 10 yaşında sanıyor

Çin'de son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri, görünümüyle herkesi şaşırtan oyuncu Hou Xiang oldu. 40 yaşındaki oyuncunun eşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının yeniden dolaşıma girmesi, internet kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

ANNE-OĞUL YORUMU YAPILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin anne-oğul gibi göründüğünü öne sürerek yorumlar yaparken, Hou Xiang bu tür eleştirilere alışkın olduğunu belirtiyor. Çünkü oyuncu, hayatının büyük bölümünü gerçek yaşından çok daha küçük göstererek geçirdi.

FİZİKSEL GELİŞİMİ 9 YAŞINDAYKEN DURDU

Çin basınında yer alan bilgilere göre Hou Xiang, annesinin hamilelik döneminde yetersiz beslenmesi nedeniyle erken doğdu. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından daha küçük olan Hou'nun fiziksel gelişimi yaklaşık dokuz yaşındayken durdu. Bu nedenle yetişkinlik dönemine geçmesine rağmen görünümü bir çocuk görünümünde kaldı.

Yıllar boyunca birçok kişi tarafından ilkokul öğrencisi sanılan oyuncu, bu durumun hayallerine engel olmasına izin vermedi. Ailesinin desteğiyle oyunculuk kariyerine yönelen Hou, 2005 yılında büyük çıkışını yaptı. O dönem 19 yaşında olmasına rağmen popüler televizyon dizisi Home with Kids'de ilkokul öğrencisini canlandırdı.

Başarılı oyuncu daha sonra Stepfather, Chuang Guandong ve Tunnel Warfare gibi yapımlarda rol aldı. Yönetmenler, özellikle verilen talimatları eksiksiz yerine getirmesi ve profesyonel yaklaşımı nedeniyle Hou ile çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Hou Xiang, çocuk görünümünün ve ince ses tonunun oynayabileceği karakterleri sınırladığını kabul ediyor. Ancak buna rağmen kendisine sunulan her rolü en iyi şekilde canlandırmaya çalıştığını söylüyor.

Oyuncu, "Gerçekten sevdiğim bir senaryo ve rol bulmak benim için kolay değil. Ancak bana uygun karakterleri en iyi şekilde canlandırabilmek de bir oyuncu için başarı sayılır" ifadelerini kullandı.

Özel hayatında ise gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hou Xiang, eşiyle sakin bir hayat sürüyor. Şöhretin getirdiği ilgiden çok ailesine ve oyunculuk kariyerine odaklanan oyuncu, sıra dışı görünümüne rağmen hayatını kendi istediği şekilde yaşamaya devam ediyor.