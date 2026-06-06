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Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye'deki 7 ilginç gelenek

Türkiye, köklü tarihi ve zengin kültürüyle dünyanın en dikkat çekici ülkelerinden biri. Ülkemize gelen yabancı turistler ise bazı gelenek ve alışkanlıklar karşısında oldukça şaşırabiliyor. İşte Türkiye’ye gelen yabancıların en çok garipsediği ve hayretle karşıladığı Türk alışkanlıkları.

Gökçen Kökden

Türkiye’ye gelen yabancılar için bu kültürel alışkanlıklarımız bazen şaşırtıcı, bazen eğlenceli, bazen de oldukça ilginç olabiliyor. Ancak tüm bu gelenekler, Türk kültürünün ne kadar köklü ve zengin olduğunu ortaya koyuyor.

NAZAN İNANCI (NAZAR BONCUĞU GELENEĞİ)

Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye deki 7 ilginç gelenek 1

Türkiye’de “nazar” inancı oldukça yaygın bir kültürel unsurdur. İnsanların kıskanç bakışlarının kötü enerji yaydığına inanılır. Bu nedenle birçok kişi, kendini korumak için nazar boncuğu taşır. Teardrop (gözyaşı) şeklindeki mavi nazar boncukları; evlerde, araçlarda, takılarda ve hediyelik eşyalarda sıkça görülür. Yabancı turistler için bu inanç ve sembolizm oldukça ilginç ve dikkat çekicidir.

GÜNÜN HER SAATİ ÇAY İÇME KÜLTÜRÜ

Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye deki 7 ilginç gelenek 2

Türkiye’de çay sadece bir içecek değil, aynı zamanda sosyal hayatın önemli bir parçasıdır. Misafirlere hemen çay ikram edilmesi, Türk misafirperverliğinin temel göstergelerinden biridir. Restoranlarda, dükkanlarda ve hatta sokakta bile çay içmek oldukça yaygındır. Yemek sonrası ücretsiz çay ikram edilmesi yabancıların en çok şaşırdığı detaylardan biri.

YOLCUYA SU DÖKME GELENEĞİ

Türkiye’de uzun yolculuğa çıkan bir kişinin arkasından su dökmek, “su gibi git su gibi gel” diyerek iyi dilekte bulunma anlamına gelir. Bu gelenek, kişinin yolunun açık olması ve sağ salim geri dönmesi için yapılan sembolik bir uğurlamadır. Yabancılar için oldukça farklı ve dikkat çekici bir ritüeldir.

ZENGİN TÜRK KAHVALTISI

Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye deki 7 ilginç gelenek 3

Türk kahvaltısı, dünyanın en zengin kahvaltı kültürlerinden biri olarak kabul edilir. Peynir çeşitleri, zeytin, bal, reçeller, yumurta, hamur işleri ve daha birçok lezzet aynı sofrada yer alır. “Serpme kahvaltı” adı verilen bu geleneksel kahvaltı türü, turistlerin en çok deneyimlemek istediği Türk kültürlerinden biridir.

TÜRK KAHVESİ GELENEĞİ

Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye deki 7 ilginç gelenek 4

Türk kahvesi sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir ritüeldir. Kahve içildikten sonra fincan ters çevrilir ve telve şekillerine bakılarak fal bakılır. “Kahve falı” olarak bilinen bu gelenek, eğlence amaçlı da olsa Türkiye’de oldukça yaygındır. Yabancı turistler için en ilginç kültürel deneyimlerden biridir.

BAYRAMLARDA PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ

Türkiye’de bayramlar sadece kutlama değil, aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma zamanıdır. Kurban Bayramı’nda et paylaşımı, Ramazan Bayramı’nda ise ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması önemli bir gelenektir. Bu dayanışma kültürü, Türk toplumunun en dikkat çeken yönlerinden biri olarak görülmektedir.

MİSAFİRPERVERLİK VE İKRAM KÜLTÜRÜ

Bizim normalimiz, onların şoku! Yabancıların gözünden Türkiye deki 7 ilginç gelenek 5

Türkiye’de misafir ağırlamak büyük bir önem taşır. Eve gelen misafire çay, kahve ve yiyecek ikram etmek neredeyse zorunlu bir gelenek gibidir. Yabancı turistler, bu yoğun ilgi ve ikram kültürünü çoğu zaman şaşkınlıkla karşılar ve Türk misafirperverliğini “çok sıcak ve samimi” olarak tanımlar.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye gelenek
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