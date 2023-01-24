Bahar Candan Acun Ilıcalı'ya seslendi: Şeyma'yı affettin beni de affet

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve çıplak pozlarıyla dikkat çeken Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Candan Survivor konusu konuşulurken Ebru Şancı "Sen gider misin?" dedi.



Bahar Candan ise bu sorunun üzerine Acun Ilıcalı'ya seslendi. Candan "Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.

Sunucuların sorması üzerine Bahar Candan Acun Ilıcalı'nın kendisine neden küstüğünü de açıkladı:

"SEVGİLİSİ BENİ KISKANMAZ"

"Ben demişim ki 'Murat Boz'la dondurma yemeğe gittik.' Ay ne var bunda dondurma da yemiş olabilir ne var ki! Acun aşko; sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan ünlüyüm."



