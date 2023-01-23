Hasan Can Kaya'nın programında itiraf etti! "Swinger partisine gitti, üç tane..."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında yine bomba anlar yaşandı. Konuşanlar son bölümde bir konuk eski ilişkisiyle ilgili itirafta bulundu.

Sevgilisini HGS gişelerinde unuttuğunu anlatan konuk daha sonra ise "Hoşlandığım kız swinger partilerine gidiyormuş" deyince Hasan Can Kaya dayanamadı ve "Swinger partisine eşle katılıyorsun sen yok muydun olay yerinde? Çift gidiyorsun diye anlattılar eş değiştirdiklerini söylüyorlar" dedi.

Konuk ise bunun üzerine "Yok o bana anlatıyor, benleyken gidiyormuş. Gün batımına götürecektim kızı, kız bana 'swinger partilerine katılıyorum senleyken 3 tane f.ck body'im var' dedi.

Hasan Can Kaya ise bunun üzerine "Dobra kızmış, davet ediyoruz kendisini buraya" yorumunu yaptı.

