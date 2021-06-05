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  4. Bahar Candan aradığı ev arkadaşını buldu! Survivor yıldızını 5 bin TL’ye işe aldı

Bahar Candan aradığı ev arkadaşını buldu! Survivor yıldızını 5 bin TL’ye işe aldı

05.06.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stili yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu.

Bahar Candan aradığı ev arkadaşını buldu! Survivor yıldızını 5 bin TL’ye işe aldı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sonrasında ise Instagram hesabından yaptığı sansasyonel paylaşımlarla adını gündemde tutmayı başaran Bahar Candan, ilan vererek maaş karşılığı yanında kalacak arkadaş arıyordu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz mart ayında Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğrayıp darp edilen Candan, "Yüzümde iz kaldı. Diş tedavisi görüyorum. Dişlerimi yaptırdım" dedi.

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23 yaşına girdiğini belirten Candan, "İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey... Her kız gibi 18 yaşında dudaklarımı yaptırmıştım, şimdi diş estetiği ekledim. Türkiye'nin en pahalı klinliğinde yaptırdım. Sadece dişlerimim üst tarafına 60 bin TL verdi. Tatil dönüşü alt dişlerimi yaptıracağım. Alt dişlerime de 30 bin TL vereceğim toplamda 90 bin TL olacak. Emax teknolojisiyle yapıldı" diye konuştu.

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BAHAR CANDAN: ARKADAŞ ARIYORUM

Geçtiğimiz aylarda Bahar Candan, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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Sosyal medya fenomeni, "Arkadaşımı buldum. 'Survivor'daki Yasin Obuz... CV'sini gönderdi fakat Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Ayık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin komik çocuk 'Survivor'da onu izlerken çok eğleniyordum. Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim" şeklinde konuştu. Sosyal medya fenomeni, arkadaş taleplerini call-center arkadaşının başvurularını incelediğini söyledi.

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Bahar Candan Yasin Obuz
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