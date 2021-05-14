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Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

14.05.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan, sosyal medya fenomeni Bahar Candan YouTube’da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan’a konuk oldu. Programda ilginç açıklamalar yapan Candan sıra dışı kıyafetiyle de dikkat çekti. Bahar Candan "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" dedi. Bahar Candan'la ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım da yapıldı.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına katılan Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Kıyafetiyle dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.

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Daha önce 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş aradığını açıklayan Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.

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“BEYNİMİN DÖRTTE BİRİNİ KULLANIYORUM”

Bahar Candan’ın “Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten.” sözleri üzerine Armağan Çağlayan “O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

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Bunun üzerine Bahar Candan ise, “Estağfurullah, aslında ‘esta piti piti’ demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Bahar Candan katıldığı programdaki açıklamaları ve kıyafetiyle sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da Bahar Candan hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

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29 yıl önce yapılan haberini paylaştı: Çok duygulandım29 yıl önce yapılan haberini paylaştı: Çok duygulandım
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Bahar Candan
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