MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

16.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber'de yorumcu olan Bahar Candan, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın biseksüel olduğunu iddia etti. Candan'ın açıklamaları sırasında Seyhan Soylu şoke oldu.

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber'de olay bitmiyor. Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı programda ilginç iddialar gündeme geldi.

Candan Selin Ciğerci’nin boşandığı eşi Gökhan Çıra hakkında şok iddialarda bulundu. Candan "Bunlar 3 erkek bir kız geziyorlar. Gökhan zaten biseksüel sanırım. Herkes tercihinde özgür. Bu bir iddia değil. Ben biyolog değilim. İnsan biyolojisinden anlamam. Böyle bir şey hissediyorsa yaşasın" dedi.

Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ya olay göndermeTrafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ya olay gönderme

"YÜZDE 90'I JİGOLO"

Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıklamıştı. Seyhan Soylu da bu konuda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Soylu Selin Ciğerci'ye seslenerek "Best Model'a katılanların yüzde 90'ı jigolo" yorumunda bulundu.

BİSEKSÜEL NE DEMEK?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen “bi” ve cinsel anlamına gelen “seksüel” sözcüklerinin birleşiminden oluşUr.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anlaşamadılar! "Melisa benim yanımda olmalı"Anlaşamadılar! "Melisa benim yanımda olmalı"
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Ünlü şef evde de mutfaktan çıkmıyor! Ünlü şef evde de mutfaktan çıkmıyor!
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Nusret o ülkede de restoran açtı! "Rekoru kıracağız"

Nusret o ülkede de restoran açtı! "Rekoru kıracağız"

Eski sevgilisiyle konuşmak için gitti, dehşeti yaşadı

Eski sevgilisiyle konuşmak için gitti, dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.