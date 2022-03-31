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  4. Bahar Candan'dan Gökhan Çınar'a Murat Boz itirafı!

Bahar Candan'dan Gökhan Çınar'a Murat Boz itirafı!

31.03.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu olan Bahar Candan yine ilginç açıklamalar yaptı. Son olarak Al Sana Haber'den kovulan Bahar Candan Murat Boz itirafıyla dikkat çekti. Bahar Candan Murat Boz'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Katarsis’e konuk olan Bahar Candan ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Candan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar Candan "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.

Bahar Candan açıklamasında "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" dedi.

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NİHAL CANDAN'IN İTİRAFI AKILLARA GELDİ

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan geçtiğimiz yıl Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Murat Boz Nihal Candan
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