Bahar Candan'dan olay paylaşım: "Babam çok kızmaz umarım"

Moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımları ile yine dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yayınlanan programına konuk olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Photoshop uyguladığı fotoğrafları ile sosyal medyanın diline düşen Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu.

CESUR POZLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği yarı çıplak pozla gündem oldu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yöneticek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.

PHOTOSHOP İDDİALARINA SESSİZ KALAMADI

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Candan, fotoğraflarında yaptığı oynamalar ile sık sık alay konusu oluyor. Fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" şeklinde yanıt verdi.