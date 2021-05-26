Bahar Candan'dan olay paylaşım: "Babam çok kızmaz umarım"

Moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımları ile yine dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yayınlanan programına konuk olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Photoshop uyguladığı fotoğrafları ile sosyal medyanın diline düşen Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği yarı çıplak pozla gündem oldu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yöneticek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Candan, fotoğraflarında yaptığı oynamalar ile sık sık alay konusu oluyor. Fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" şeklinde yanıt verdi.
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için bir dönem 44 bedene çıktığı söylendi. Bahar Candan 1,76 cm boyundadır.
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