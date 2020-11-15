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Bahar Candan ekranlara geri dönüyor! Doya Doya Moda’nın yeni bölümünde Bahar Candan sürprizi!

15.11.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Bahar Candan ekranlara geri dönüyor! Doya Doya Moda’nın yeni bölümünde Bahar Candan sürprizi!

Hafta içi her gün ekranlara gelen moda programı Doya Doya Moda’ya sürpriz bir transfer yapıldı. İşte Benim Stilim programıyla popülerliğe kavuşan Bahar Candan, büyük beden kadınların şıklık yarışına dahil olacak. 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümün fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Candan sevenlerine müjdeyi verdi.

Öykü Serter’in sunumuyla TV 8 ekranlarına gelen fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim sayesinde ünlenen Bahar Candan uzun bir aradan sonra yeniden yarışmacı koltuğuna oturacak. Geçtiğimiz günlerde aldığı kiloları göstererek sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Bahar Candan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Doya Doya Moda kadrosuna dahil olacak olan Candan’ın kilo alma nedeni ortaya çıktı.

Bomba iddia! Bahar Candan Doya Doya Moda programına katılıyor!Bomba iddia! Bahar Candan Doya Doya Moda programına katılıyor!

‘GERÇEKTEN GERİ DÖNDÜ’

bahar candan

Jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Ereez’in oturduğu Doya Doya Moda programının 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümüne yeni yarışmacı olarak Bahar Candan katılacak. Programın fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan Candan gönderisine İngilizce olarak “Gerçekten geri döndü” notunu ekledi. Bahar Candan’ın fragmanındaki sözleri jüri üyelerine eğlenceli anlar yaşattı.


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