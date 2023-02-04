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Bahar Candan'ın banka hesabındaki rakamı gören şaştı kaldı! ''Bir uyandım hayatımı çalmışlar''

04.02.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan en son popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları açık açık paylaşmış ve gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti. Candan, şimdi ise ''Bir uyandım hayatımı çalmışlar'' diyerek banka hesabındaki parayı gösterdi. Bu rakam herkesi şoke etti.

Bahar Candan'ın banka hesabındaki rakamı gören şaştı kaldı! ''Bir uyandım hayatımı çalmışlar''

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde "Namaza başlıyorum, alkolü bırakacağım" açıklamaları yapan ardından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Candan son olarak popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları paylaşmış ve büyük tepkiler gelince paylaşımı kısa sürede silmişti.

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Bahar Candan şimdi de banka hesabındaki parayı takipçileri ile paylaştı. Candan ''Bir uyandım hayatımı çalmışlar'' diyerek banka hesabının ekran görüntüsünü yayınladı. Rakamı görenler şaştı kaldı.

İşte Bahar Candan'ın tek bir banka hesabındaki parası...

bahar candan para

MESAJLARI TEK TEK İFŞALAMIŞTI

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarına gelen mesajlara kızmış ve artık dayanamadığı söyleyip tek tek ifşalamıştı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozlarını paylaşan Candan'a gelen mesajlar yok artık dedirtti. "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajına dayanamayan Bahar Candan isyan etmişti.

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Bahar Candan'ın o paylaşımı şöyleydi; "Bu yüzden Türkiye'den celebrity çıkmıyor, utanın! Artık bu sübyancılığa, faşistliğe, ensestliğe bile giriyor engelle engelle bıktım. Hukuk okuyan, namazında 21 yaşında bir genç kıza bu gözle bakılmaz."

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