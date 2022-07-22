Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Nihal Candan ile Bahar Candan, katıldığı yarışma programları ile tanındı. İkili programlarda da olduğu gibi, program sonrasında da dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Nihal Candan cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan bu defa yatak odası pozu verdi.

Yatağa uzanıp poz veren Candan, gönderisine bornozlu resimlerini de ekledi.

Eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan 27 yaşındaki Candan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

2016 yılında Survivor programına katıldı.

İşte Nihal Candan'ın pozları...

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