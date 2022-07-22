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Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu

22.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihal Candan ve Bahar Candan ikilisi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. İkili, pozları ve açıklamalarıyla sıklıkla tartışma konusu yaratıyor. Bu defa Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan cesur pozuyla gündeme geldi.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu

Nihal Candan ile Bahar Candan, katıldığı yarışma programları ile tanındı. İkili programlarda da olduğu gibi, program sonrasında da dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Nihal Candan cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan bu defa yatak odası pozu verdi.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Yatağa uzanıp poz veren Candan, gönderisine bornozlu resimlerini de ekledi.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan 27 yaşındaki Candan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

2016 yılında Survivor programına katıldı.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

İşte Nihal Candan'ın pozları...

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan'dan yatak odası pozu!

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Bahar Candan Nihal Candan
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