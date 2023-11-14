MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşındalar? Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşındalar? Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

14.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında yapılan araştırmalar 'gözaltı' haberleri sonrası hız kazandı. Bir suç örgütünün gizli kasası olduklarını yönünde iddialarla gündeme gelen kardeşlerden Bahar Candan 1 milyon TL'ye yaklaşan aylık gelirini paylaşınca gündem olmuştu. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşındalar? İşte detaylar...

Bahar Candan ve Nihal Candan 'gözaltı' haberlerinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bahar Candan ve Nihal Candan haklarındaki dolandırıcılık iddiaları sonrası gündem olmuştu. Nihal Candan, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" ifadesini kullanmıştı. Bahar Candan ise aylık kazancının 1 milyon TL'ye yaklaştığını belirtmişti.

bahar candan paylaşım

BAHAR CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Kendisini de ünlü yapan bir televizyon programı ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.

1543166-bahar-candan-dan-ablasi-nihal-le-ilgili-bomba-paylasim-sil-hemen-butun-gogusleri-ortada-631b20b4a5156

NİHAL CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla tanındı.

Kardeşi Bahar Candan da aynı yarışmaya katılmıştır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan’ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dilan Polat ve Engin Polat'tan sonra lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler kara para aklama iddiaları ile gözaltına alındı.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık gelirleri yeniden gündem olduAylık gelirleri yeniden gündem oldu
Levent'te 2+1 dairede yaşıyor! Mütevazı hayatı gündem oldu Levent'te 2+1 dairede yaşıyor! Mütevazı hayatı gündem oldu
Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntülerAzmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bahar Candan Nihal Candan bahar candan kimdir nihal candan kimdir Armağan Çağlayan yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! İşte ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.