Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşındalar? Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Bahar Candan ve Nihal Candan 'gözaltı' haberlerinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bahar Candan ve Nihal Candan haklarındaki dolandırıcılık iddiaları sonrası gündem olmuştu. Nihal Candan, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" ifadesini kullanmıştı. Bahar Candan ise aylık kazancının 1 milyon TL'ye yaklaştığını belirtmişti.

BAHAR CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Kendisini de ünlü yapan bir televizyon programı ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.

NİHAL CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla tanındı.

Kardeşi Bahar Candan da aynı yarışmaya katılmıştır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan’ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dilan Polat ve Engin Polat'tan sonra lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler kara para aklama iddiaları ile gözaltına alındı.







