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Bahar Candan ve Seçil Erzan koğuşta baş başa kaldı! Sosyal medya yıkıldı: Netflix dizisi olur mu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 08:06
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Nihal Candan'ın 37 kiloya düştükten sonra tahliye olması sonrası koğuşta neler yaşandığı merak edildi. Candan soluğu kuaförde alıp yaşadıklarına dair de anlattıklarıyla dikkat çekti. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın aynı koğuşta baş başa kaldığını söyleyince sosyal medyada yorumlar dikkat çekti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan Nihal Candan yaşadığı hastalıkla birlikte 37 kiloya kadar düştü. Cezaevinden tahliye olan Nihal, yaşadığı hapis günleri Kanal D habere anlattı.

Nihal Candan futbol dünyasını dolandıran Seçil Erzan ile birlikte kaldıklarını anlattı. Erzan'ın haberleri izlemediğini söyleyen fenomen Candan "Seçil istemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.Seçil Erzan ile çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var." dedi.

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Candan kardeşi Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın aynı koğuşta baş başa kaldığını söyleyince sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu! İşte 37 kiloya düşen Nihal Candan... Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu! İşte 37 kiloya düşen Nihal Candan...

İkilinin koğuşta baş başa kalmasını duyan sosyal medya kullanıcıları "Netflix'e dizi olur mu?", "Anlaşırsınız tabii kan çekmiştir" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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