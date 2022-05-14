Bahar Şahin'den dizinin yapımına şok gönderme! Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerde oynayan Bahar Şahin'in yüzü Gülümse Kaderine dizisinden yana gülmedi. 27 Nisan'da yayına başlayan Gülümse Kaderine dizisinin final olacağı kararını magazinden öğrenen Bahar Şahin, yapımcıya gönderme yaptı.

BAHAR ŞAHİN'DEN YAPIMCIYA GÖNDERME

Gazeteci Birsen Altuntaş, reytinglerde istenen başarıyı getirmeyen Gülümse Kaderine dizisinin 5. bölümde ekranlara veda edeceğini duyurdu.

Gülümse Kaderine dizisinin final yapacağını magazinden öğrenen başrol Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" diyerek yapımcıya sitem etti. Aynı zamanda Ahu Sungur ise, "Bilgi için teşekkürler" yorumunda bulundu.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

25 yaşındaki Bahar Şahin dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinli olan Şahin 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve eğitimini burada aldı. 2015'te 'O Hayat Benim' dizisi ile oyunculuğa başladı.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

Mine Tugay

Burak Sergen

Sude Zülal Güler

Bahar Şahin

Doğan Bayraktar

Yalçın Hafızoğlu

Nazan Diper

Aslı Samat

Erkan Meriç

Aslı Sümen

Ertuğrul Postoğlu

Müge Su Şahin

Sevinç Kumaş

Ahu Sungur



