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Bahar Şahin'den dizinin yapımına şok gönderme! Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

14.05.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Şahin, Gülümse Kaderine dizisindeki Eda rolüne hayat veriyor. Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler gibi oyuncularla rol alan Şahin, dizinin final yapacağı haberini magazin gündeminden öğrendi.

Bahar Şahin'den dizinin yapımına şok gönderme! Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerde oynayan Bahar Şahin'in yüzü Gülümse Kaderine dizisinden yana gülmedi. 27 Nisan'da yayına başlayan Gülümse Kaderine dizisinin final olacağı kararını magazinden öğrenen Bahar Şahin, yapımcıya gönderme yaptı.

Bahar Şahin'den dizinin yapımına şok gönderme! Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

BAHAR ŞAHİN'DEN YAPIMCIYA GÖNDERME

Gazeteci Birsen Altuntaş, reytinglerde istenen başarıyı getirmeyen Gülümse Kaderine dizisinin 5. bölümde ekranlara veda edeceğini duyurdu.

Gülümse Kaderine dizisinin final yapacağını magazinden öğrenen başrol Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" diyerek yapımcıya sitem etti. Aynı zamanda Ahu Sungur ise, "Bilgi için teşekkürler" yorumunda bulundu.

Bahar Şahin'den dizinin yapımına şok gönderme! Gülümse Kaderine final mi yapıyor?

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

25 yaşındaki Bahar Şahin dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinli olan Şahin 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve eğitimini burada aldı. 2015'te 'O Hayat Benim' dizisi ile oyunculuğa başladı.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

Mine Tugay
Burak Sergen
Sude Zülal Güler
Bahar Şahin
Doğan Bayraktar
Yalçın Hafızoğlu
Nazan Diper
Aslı Samat
Erkan Meriç
Aslı Sümen
Ertuğrul Postoğlu
Müge Su Şahin
Sevinç Kumaş
Ahu Sungur


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