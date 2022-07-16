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Bahar Şahin'in fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

16.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem oldu.

O Hayat Benim adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan ve Zalim İstanbul'la adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Şahin bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum.

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Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler... Allah aşkına şu güzelim çocuk birazdan kahve alıp kız veya erkek arkadaşlarıyla koyu bir sohbete düşecek gibi"

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Bahar Şahin, bir sonraki paylaşımında ise sözlerini eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.

"25-30 YAŞINDAKİ KADINLAR GİBİ GİYDİRMEYİN"

Ünlü oyuncu ardından bir video çekerek "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Evet, zaman aynı değil. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim" ifadelerini kullandı.

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Birçok magazin sayfası da Şahin'in videosunu yayınladı. Böylelikle binlerce yorum alan Şahin, sosyal medya kullanıcılarından tam destek aldı.


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Bahar Şahin
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