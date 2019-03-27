Bahar yorgunluğunu önlemek için 10 etkili yöntem!

Bol su içmek, egzersiz yapmak, antioksidan değeri yüksek; vitamin ve mineralden zengin lifli gıdaları yeterli miktarda tüketmek mevsimin olumsuz etkilerinden korunmamızı sağlıyor. Nasıl mı? Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. İsmet Tamer anlatıyor… Kış mevsiminde metabolizmamız artan soğuklara karşı uyum geliştirir. Bu uyum sonucu bedenimiz ısısını normal aralıkta tutabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar ve yemek yeme isteğimiz artar. Üstelik yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek ve basit şekerlerden zengin yiyecekler tüketmeye meylederiz. Ayrıca havaların soğuk ve yağışlı olmasının yanı sıra günlerin de daha kısa olması, normalde yaptığımız fiziksel aktivitelerin ve egzersizlerin yoğunluğunu azaltır. Metabolizmamız iyice yavaşlar ve vücudumuz daha az enerji harcar. Buna iştah artışı da eklenince kilo almamız kaçınılmaz hal alır. DOĞRU BESİNLER HASTALIKLARA KARŞI BİRER KALKANDIR Vücudumuz havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte yeni bir uyum sürecine girer. Bu süreçte hem kışın aldığımız fazla kilolardan kurtulmak hem de baharla gelen sorunlarla başa çıkabilmek için beslenme ve aktivite düzenimizi gözden geçirmek gerekir.

Yale Üniversitesi araştırmacılarından koruyucu ve önleyici tıp uzmanı David L. Katz, "Yemekler iyi seçilmişse, sağlığımız açısından hayatımızı daha iyi hale getirebilirler; ruh halimizi, odaklanmamızı, enerjimizi, cildimizi ve metabolizmamızı iyileştirebilirler” diyor. Gerçekten de vücudumuzun ihtiyacı olan doğru besinleri, doğru zamanda ve yeterli miktarda tüketmeyi başarabilirsek, bahar aylarında hava değişiminin etkisinden daha çabuk kurtulabilir, artan alerjik ortamdan daha iyi korunabilir, aldığımız fazla kiloları verip daha sağlıklı ve enerjik yaşamaya başlayabiliriz.

Bahara uyum sağlayabilmek için yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 1) SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK Kış aylarında azalan su tüketimini mutlaka toparlamak gerekir. Güneşin kendini gösterdiği baharda öncelikle günlük içtiğiniz su miktarını artırmaya özen göstermelisiniz. 2) AÇIK HAVADA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ Bu mevsimde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri açık hava yürüyüşleridir. Düzenli ve tempolu yürüyüşler hem metabolizmayı hızlandırır, hem de bahar yorgunluğunu engeller, ayrıca açık hava ihtiyacınız olan D vitaminini de karşılar. Yürüyüş dışında yüzme, bisiklet veya ip atlama gibi aktiviteler de düzenli yapıldığında kalori harcamanızı artıracaktır. 3) YEMEKTEN 1-2 SAAT SONRA SPOR, SPORDAN YARIM SAAT SONRA SÜT Sporu aç karnına değil, herhangi bir öğünden 1-2 saat sonra yapmaya çalışın ve egzersizden sonraki ilk yarım saat içinde mutlaka 1 su bardağı kadar yağsız veya az yağlı süt ile 1 porsiyon meyve veya 8-10 adet badem gibi protein, sağlıklı karbonhidrat ve antioksidan içeren hafif bir öğün tüketin.

4) RUH HALİNE İYİ GELENLER: KEPEKLİ MAKARNA, KUŞKONMAZ VE BAKLİYATLAR Folik asitten zengin kuşkonmaz, yağsız peynirle süslenmiş kepekli makarna ve bakliyat ürünleri bu dönemde kilo kontrolünün yanı sıra beynimizde nörotransmitterler dediğimiz maddelerin üretimine de katkıda bulunur ve ruh halimizi iyileştirebilirler. Makarnayı sosla seviyorsanız, sarımsak kullanın. Sarımsakta bulunan allicin, özellikle suda bekletildiğinde, kolesterol düzeyini düşürür, tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 5) OLMAZSA OLMAZLAR: BAKLAGİLLER, ISPANAK VE ENGİNAR Baklagiller, ıspanak ve enginar da bahar aylarında mükemmel enerji ve lif kaynağıdır. Bu gıdalar kolay sindirilebilir protein, sağlıklı karbonhidrat ve antioksidanlardır. Sofranızda onlara mutlaka dönüşümlü olarak yer verin. 6) YORGUNLUK SAVAŞÇILARI: KAYISI, FINDIK, DOMATES VE PATATES Bahar yorgunluğundan korunmak ve kasları dinç tutabilmek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Domates, patates, kayısı, baklagiller, fındık ve enginar bu mineraller açısından iyi bir tercihtir.