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Bahar yüzünü erken gösterince çiftçiler budama için kolları sıvadı: İlk kez bu kadar erken

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyün erken gelen bahar ile birlikte çiftçiler, elma ağaçlarını budamaya başladı. İlk kez bu yıl bu kadar erken budama işlemine başladıklarını belirten çiftçilerin en büyük korkuları meydana gelirse ürünlerinin hepsini kaybetmekle karşı karşıya kalacaklar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birçok kentinde çetin kış şartları yaşanmaya devam ederken Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar havası yaşanmaya devam ediyor. Sıcaklığın erken geldiği ilçede çiftçiler kolları sıvayarak elma bahçelerini budamaya başladı. Bu yıl ilk defa bu kadar erken budama yaptıklarını belirten çiftçiler, havaların bu şekilde devam etmesinin kendileri için iyi olacağını, aksi halde yaşanacak don ve buzlanma olaylarında ürünlerin hepsini kaybedeceklerini ifade etti.

MECBUREN ERKEN BAŞLADILAR

Bu yıl budama çalışmasını erkenden yaptıklarını belirten çiftçilerden Hüseyin Yılmaz, bahar havası yaşandığı için mecburen budama işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Bir nevi işi sansa bıraktık. Havalar böyle devam ederse elma ağaçlarında çiçekler açar çiçeklenme döneminde ise budama yapılamaz. Bu yüzden erken başladık budamaya. Normalde martın sonlarında budamaya başlıyorduk ama şuan şubatta budama işlemine başladık” dedi.

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ÇİFTÇİLER BUZLANMA VE DONDAN KORKUYOR

Havanın bu şekilde devam etmesinin kendileri açısından iyi olacağını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: “Şu an erken budamayı mecburiyetten yaptığımızdan dolayı buzlanma ve don düşerse zararı bize çok dokunacak, iyi bir verim alamayacak duruma gireceğiz. Budamayı şansa bıraktık havalar böyle devam ederse güzel olur ama buzlanma ve don olayı olursa tatbiki de tedirginiz.”

70 yaşındaki Şemsettin Aslan ise, bu yıl ilkbaharın erken geldiğini ve kendilerinin de budama işine erken başladıklarını kaydederek, 70 yaşında olduğunu ilk kez bu kadar erken budama yaptıklarını sözlerine ekledi. (İHA)

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Batman çiftçi budama buzlanma bahar havası don

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